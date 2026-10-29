W miejscowości Bilenkie w obwodzie zaporoskim rosyjski dron typu FPV zaatakował autobus socjalny misji humanitarnej „Proliska”, który przewoził mieszkańców do Zaporoża. Zginęła 74-letnia pasażerka, a trzy inne osoby odniosły obrażenia.

Poinformował o tym szef misji humanitarnej „Proliska” Jewgienij Kaplin.

W momencie ataku w autobusie znajdowało się 23 pasażerów i kierowca, głównie osoby starsze. Kierowca odniósł ciężkie obrażenia; mężczyzna urodzony w 1947 roku doznał licznych ran od odłamków, a kolejna kobieta została ranna od odłamków szkła. Pozostali pasażerowie doznali urazów akustycznych.

Według Kaplina autobus był wyraźnie oznakowany symbolami misji humanitarnej oraz napisem „Autobus społeczny”. Był to jedyny środek transportu łączący wieś z centrum obwodu po zaprzestaniu działalności przewoźników komercyjnych.

Ranni zostali ewakuowani przez funkcjonariuszy organów ścigania i wojsko przy wsparciu grup osłony powietrznej ze względu na zagrożenie ponownymi atakami dronów.

Kaplin poinformował również, że od początku pełnej inwazji był to 121. atak na pracowników, wolontariuszy, środki transportu i infrastrukturę misji humanitarnej „Proliska”.

Źródło: Jewgien Kaplin (Facebook).

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