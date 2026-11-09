W elektrowni jądrowej w Zaporożu przywrócono zewnętrzne zasilanie po kolejnej przerwie w dostawie prądu

W tymczasowo okupowanej elektrowni jądrowej w Zaporożu przywrócono zewnętrzne zasilanie elektryczne, które zostało przerwane w niedzielę, 8 listopada, w wyniku odłączenia linii o napięciu 330 kV. Był to już 27. przypadek całkowitej utraty zewnętrznego zasilania elektrowni od początku wojny na pełną skalę.

„To zakończyło 27. przypadek odcięcia zewnętrznego zasilania elektrowni od początku konfliktu zbrojnego” – czytamy w komunikacie agencji.

W MAEA zaznaczono, że w czasie braku zasilania zewnętrznego elektrownia jądrowa w Zaporożu była zmuszona przejść na awaryjne generatory dieslowskie, które zapewniały zasilanie niezbędnych systemów elektrowni.

Według informacji „Energoatomu” 8 listopada o godz. 02:36 elektrownia jądrowa w Zaporożu straciła zasilanie z linii przesyłowej 330 kV „Ferosplavna-1”. Próba automatycznego ponownego włączenia linii zakończyła się niepowodzeniem.

Był to już 16. przypadek całkowitej utraty zewnętrznego zasilania elektrowni od początku 2026 roku.

Elektrownia jądrowa w Zaporożu posiada sześć bloków energetycznych typu WWER-1000 o łącznej mocy 6000 MW. Po zajęciu przez wojska rosyjskie w dniach 3–4 marca 2022 r. elektrownia zaprzestała produkcji energii elektrycznej. Od 11 września 2022 r. Elektrownia jądrowa w Zaporożu nie wytwarza energii elektrycznej.

O przywróceniu zasilania poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) w serwisie społecznościowym X w nocy z niedzieli na poniedziałek.

W nocy na 8 listopada elektrownia jądrowa w Zaporożu utraciła zewnętrzne zasilanie elektryczne. Obecnie jej własne zapotrzebowanie zaspokajają rezerwowe generatory dieslowskie. Jest to już 16. przypadek całkowitej utraty zewnętrznego zasilania przez elektrownię od początku 2026 roku.

Wcześniej ekspert stwierdził, że Rosja może próbować unieruchomić infrastrukturę energetyczną Ukrainy, aby pozbawić ludność nie tylko energii elektrycznej, ale także innych niezbędnych do życia usług komunalnych. Specjalista ujawnił również możliwy plan odłączenia Ukrainy od elektrowni jądrowych.

W wyniku kolejnego zmasowanego ataku Rosji na infrastrukturę energetyczną ponad 600 tysięcy odbiorców w obwodzie dniepropetrowskim pozostało bez prądu. Szpitale i obiekty infrastruktury krytycznej przechodzą na zasilanie rezerwowe z generatorów.

Czytaj nas na