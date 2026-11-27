W wyniku rosyjskich ataków w obwodzie żytomierskim w ciągu ostatniej doby ranne zostały dwie osoby, z których jedną hospitalizowano. Atakom poddano obiekty infrastruktury energetycznej i logistycznej, a także prywatne budynki mieszkalne w rejonach żytomierskim i korostenowskim.

„W ciągu ostatniej doby wróg zaatakował obiekty infrastruktury energetycznej i logistycznej, a także prywatne budynki mieszkalne w rejonach żytomierskim i korostenowskim. W wyniku rosyjskich ataków rannych zostało dwie osoby. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Zniszczono samochody cywilne, uszkodzono prywatne budynki mieszkalne. Wszystkie pożary, które wybuchły w wyniku wrogich ataków, zostały ugaszone przez oddziały Państwowej Służby Ratowniczej” – napisał Witalij Bunečko w piątek rano na Telegramie.

W wyniku ostrzałów zniszczono samochody cywilne i uszkodzono prywatne domy. Wszystkie pożary, które wybuchły po rosyjskich atakach, zostały ugaszone przez ratowników Państwowej Służby Ratowniczej.

Poinformował o tym szef Żytomierskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Bunečko.

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