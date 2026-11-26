Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy od początku miesiąca straty rosyjskich wojsk wyniosły 55 629 żołnierzy. Liczba ta stanowi antyrekord dla armii Rosji w całym okresie trwania wojny na pełną skalę.

„Okupanci nie odnotowali jeszcze tak dużej liczby strat w ciągu miesiąca w całym okresie wojny na pełną skalę. A do końca listopada pozostało jeszcze pięć dni” – skomentowano w Sztabie Generalnym.

Poprzedni „rekord” należał do października 2026 roku, kiedy to wróg stracił 54 400 osób. Listopad pobił go przed terminem, zauważono w Sztabie Generalnym, więc ostateczne dane będą jeszcze wyższe.

Średnio wróg traci dziennie ponad 2 200 żołnierzy, czyli około 93 na godzinę.

„Za tymi liczbami stoi codzienna praca ukraińskich żołnierzy na wszystkich frontach. Piechota, artylerzyści, operatorzy systemów bezzałogowych, spadochroniarze, piloci i inni udaremniają szturmy, niszczą siły żywe i sprzęt wroga oraz zmuszają Rosję do płacenia coraz wyższej ceny za swoją zbrojną agresję” – podkreślono w Sztabie Generalnym.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali 2 319 rosyjskich okupantów.

Armia Federacji Rosyjskiej na dzień wtorku, 24 listopada, pobiła roczny antyrekord strat od początku wojny na pełną skalę: od początku 2026 roku straty te wyniosły 432 519 żołnierzy, co już przekroczyło wynik za cały rok 2024 (430 790 osób).

Co pięć minut w wojnie przeciwko Ukrainie ginie jeden rosyjski żołnierz – wynika z ujawnionych danych Rosstatu, przeanalizowanych przez dziennikarzy serwisu „Ważne historie”. Według ich danych urzędy stanu cywilnego w całej Rosji zarejestrowały prawie 500 tysięcy zgonów żołnierzy poległych na wojnie. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 28 września 2026 r. oznacza to średnio jedną śmierć co pięć minut.

Analiza zhakowanej bazy danych Rosstatu, obejmującej okres od 2022 roku do końca września 2026 roku, wykazała, że 92,9% zarejestrowanych strat armii rosyjskiej to ofiary bojowe. Spośród 209 870 zmarłych, oznaczonych w rejestrze jako żołnierze, 194 885 osób zginęło w walkach, przy czym w 177 009 przypadkach jako przyczynę śmierci podano obrażenia spowodowane wybuchem lub odłamkami podczas operacji wojskowej.

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