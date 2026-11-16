Okupanci zaatakowali zakład spożywczy w obwodzie kirowogradzkim; dwie osoby odniosły obrażenia

W poniedziałek, 16 listopada, rosyjskie wojska okupacyjne przeprowadziły atak na zakład przemysłu spożywczego w rejonie Aleksandrijskim w obwodzie kirowogradzkim, w wyniku czego rannych zostało dwie osoby.

„Pod ostrzałem wroga znalazł się jeden z zakładów spożywczych w rejonie Aleksandrijskim. Na chwilę obecną wiadomo o dwóch rannych” – poinformował na swoim kanale w Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej w Kirowogradzie Andrij Rajkowicz.

Źródło: kanał Telegram szefa Kirowogradzkiej OVA Andrieja Rajkowicza.

W poniedziałek, 16 listopada, rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na Balakliję w obwodzie charkowskim. Według wstępnych danych jedna osoba zginęła, a cztery kolejne zostały ranne i otrzymują pomoc medyczną.

Rano 16 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę energetyczną DTEK na północy obwodu odeskiego. W wyniku ataku ponad 52,2 tysiąca rodzin zostało pozbawionych dostaw energii elektrycznej, a także uszkodzony został zakład produkcyjny firmy.

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