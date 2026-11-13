Okupanci zaczęli systematycznie atakować ratowników rozbierających gruzy w Komyshuwasi

W Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim trwają prace związane z rozbieraniem gruzów schronu zniszczonego przez rosyjskich okupantów. Jak dotąd odnotowano ponad 55 ofiar śmiertelnych. Akcja ratunkowa jest utrudniona przez niekorzystne warunki pogodowe oraz ciągłe ataki rosyjskich wojsk.

Jak powiedział, prace na miejscu tragedii nie ustają, mimo że nieustannie pada deszcz. Ponadto rosyjscy okupanci aktywnie utrudniają przeprowadzenie operacji humanitarnej.

„Rosjanie niemal codziennie utrudniają prowadzenie tej operacji humanitarnej. Ratownicy, grupa śledczo-operacyjna, policjanci, oddziały Państwowej Służby Ratowniczej – wszyscy są narażeni na ostrzał ze strony Rosjan z wykorzystaniem dronów FPV” – powiedział śledczy.

Podkreślił, że rosyjskie ataki na ratowników mają charakter systematyczny. Według przedstawiciela Służby Bezpieczeństwa Ukrainy okupanci celowo atakują osoby pracujące na miejscu tragedii.

„Dosłownie dziś wieczorem kolumna pracowników Państwowej Służby Ratowniczej wracała z miejsca zdarzenia, a ich pojazdy zostały trafione przez drony FPV. Po raz kolejny ratownicy odnieśli obrażenia. W ciągu ostatniego tygodnia to już trzeci lub czwarty atak. Łącznie ponad pięć samochodów służbowych oznaczonych symbolem Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) zostało trafionych na miejscu zdarzeń, gdzie trwają prace rozbiórkowe gruzowiska” – zaznaczył śledczy USBU w obwodzie zaporoskim.

W ten sposób podczas likwidacji skutków rosyjskiego ataku zagrożeniu podlegają nie tylko poszkodowani, ale także ratownicy, policjanci i śledczy pracujący na miejscu zniszczonego schronu.

O tym w programie „Armia TV” opowiedział Ołeksij, śledczy USBU w obwodzie zaporoskim.

Przypomnijmy, że w Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim po trzech dniach akcji poszukiwawczej odnaleziono ciała kolejnych dwóch osób, które zginęły w wyniku rosyjskiego nalotu 2 listopada. Na miejscu ataku znaleziono również fragmenty ciał ofiar.

Rada Ministrów podjęła decyzję o likwidacji szkoły rehabilitacji społecznej w Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim. Jest to placówka państwowa, do której uczęszczały dzieci w wieku od 11 do 14 lat, wymagające specjalnych warunków wychowawczych. Decyzja została podjęta w kontekście rosyjskich ataków na Komyshuwę, gdzie 2 listopada okupanci zniszczyli inną szkołę — gimnazjum „Dzherelo”, które w tym czasie służyło jako schronienie i centrum pomocy humanitarnej.

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