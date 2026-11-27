Rosyjskie wojska na froncie zaczęły aktywnie wykorzystywać nowy chiński cyfrowy system łączności Ascent.

Poinformował o tym doradca ds. rozwoju technologii obronnych Siergiej Beskrestnow, znany jako „Flash”.

Jak twierdzi, specjaliści otrzymują masowo zdjęcia nieznanych nadajników wideo z czterema antenami w celu identyfikacji sprzętu. System Ascent został opracowany przez zespół, który wcześniej stworzył Walksnail, jednak nowa technologia znacznie różni się od poprzedniej.

Sprzęt wykorzystuje chipset Artosyn ARLink AR8030, zamknięty protokół komunikacyjny oraz szyfrowanie AES-256 w celu zabezpieczenia transmisji danych.

„Flash” zauważa, że pojawienie się takich systemów świadczy o stopniowym odchodzeniu analogowej łączności wideo na polu walki do przeszłości.

Źródło: Siergiej „Flash” Beskrestnow.

Doradca prezydenta Ukrainy ds. rozwoju technologicznych kierunków obronności Siergiej Beskrestnow, znany pod pseudonimem Flash, poinformował o pojawieniu się nowego rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego. Według wstępnej identyfikacji chodzi o odrzutowy bezzałogowy statek powietrzny o nazwie „Izделие К5”.

Rosyjskie drony osiągają już prędkość do 320 km na godzinę.

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