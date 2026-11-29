Rosyjskie wojska ponad 20 razy zaatakowały dronami sześć rejonów obwodu dniepropetrowskiego, w wyniku czego dwóch 17-letnich chłopców odniosło ciężkie obrażenia i zostało hospitalizowanych, poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Hanzha rano 29 listopada.

W rejonie Synielnikowskim ostrzałowi poddano centrum rejonowe oraz gminy Mikołajowska i Boginowska, gdzie uszkodzono stację obsługi technicznej, samochody, przedsiębiorstwo rolnicze oraz prywatny dom.

Ponadto w Kamieńsku uszkodzono obiekt infrastruktury, w Krywym Rogu uszkodzono i zapalił się prywatny dom, w Pawłogradzie zniszczono samochody, w gminie Ternówskiej — garaże, a w mieście Samar płonęły garaże i samochody. W rejonie nikopolskim siły rosyjskie zaatakowały centrum rejonowe, a także gminy Marganecką i Pokrowską.

Źródło: wpis na Telegramie szefa Obwodnej Administracji Dniepropietrowskiej Aleksandra Gangi.

W nocy z soboty na niedzielę, 29 listopada 2026 r., wojska rosyjskie zaatakowały Zaporoże za pomocą kierowanych bomb lotniczych, w wyniku czego zginęła kobieta, a dwie inne osoby odniosły obrażenia.

W nocy z soboty na niedzielę, 29 listopada 2026 r., siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 101 ze 140 dronów, którymi rosyjskie wojska atakowały Ukrainę od wieczora 28 listopada – poinformowały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

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