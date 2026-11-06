Okupanci ponad 50 razy zaatakowali obwód dniepropetrowski; trzy osoby zostały ranne

W ciągu dnia 6 listopada rosyjskie siły okupacyjne ponad 50 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski, wykorzystując drony, artylerię i bomby lotnicze, obejmując atakami sześć rejonów regionu.

Według danych szefa obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Aleksandra Gangi, w wyniku ataków na rejon nikopolski ranne zostały kobiety w wieku 64 i 76 lat oraz 38-letni mężczyzna, którzy będą leczeni ambulatoryjnie.

Wrogie ostrzały spowodowały zniszczenia infrastruktury w gminach Cariczan, Żółtowodzie, Piatichatach, Magdalinowskiej i Pereszczepinskiej, kompleksu sportowego w Kamieńsku, a także domów prywatnych i wielorodzinnych, placówki edukacyjnej, sklepu i magazynów w rejonach nikopolskim, sinielnikowskim i krywogorskim.

Źródło: Ołeksandr Hanzha na Telegramie.

W wyniku rosyjskiego ataku z 6 listopada na obwód kijowski ranny został 22-letni mężczyzna.

Rosyjskie wojska okupacyjne przeprowadziły nalot z użyciem kierowanych bomb lotniczych na terytorium gminy Sumy. Według danych szefa obwodowej administracji wojskowej w Sumach, Olega Grigorowa, wróg wystrzelił sześć kierowanych bomb lotniczych.

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