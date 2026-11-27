W ciągu ostatniej doby, 26 listopada, rosyjscy okupanci posunęli się naprzód w pobliżu wsi Pietropawłówka w rejonie Kupiańskim w obwodzie charkowskim. Według danych projektu OSINT DeepState łączna powierzchnia terytorium zajętego przez wroga na kierunku Kupiański wynosi 8 km², a Pietropawłówka znalazła się w strefie szarej.

„Wróg posunął się naprzód w pobliżu Pietropawłówki” – poinformowano w czwartek wieczorem na kanale Telegramu projektu.

Na mapach projektu widać, że wróg posunął się na wschód od wsi w kierunku Kupiańska, a sama Pietropawłówka, która wcześniej była w większości kontrolowana przez Siły Obronne, znalazła się w całości w strefie szarej.

W ciągu ostatniej doby obszar okupacji wzrósł o 8,29 km², a tzw. strefa penetracji (szara strefa) – o kolejne 3,68 km².

Od Petropawłowki do Kupianska jest około 8 km, ale nie jest to linia frontu położona najbliżej miasta.

Na pozostałych odcinkach frontu w ciągu ostatniej doby nie odnotowano zmian.

Jak informowaliśmy, dzień wcześniej wróg posunął się naprzód w pobliżu wsi Raj-Oleksandrivka w rejonie Kramatorska w obwodzie donieckim, zajmując 0,95 km², a dzień wcześniej – na kierunku Huliaipole w obwodzie zaporoskim, zajmując 5,51 km².

Informuje o tym projekt OSINT DeepState.

Rosyjskie siły okupacyjne posuwają się naprzód w rejonie Polohów w obwodzie zaporoskim. Zmiany na linii frontu odnotowano w pobliżu miejscowości Wożdzywka i Bilohria.

Rosyjskie siły okupacyjne posuwają się naprzód w rejonie Kramatorska w obwodzie donieckim. Zmiany na froncie odnotowano w pobliżu Konstantynówki i wsi Czerwone.

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