Rosyjskie wojska rozbudowują bazę wojskową na terenie dawnej fabryki słodyczy Roshen oraz centrum handlowego w okupowanym Mariupolu w obwodzie donieckim. Obiekt wojskowy znajduje się pośród cywilnej zabudowy miasta.

Według Andriuszczenki początkowo na tym terenie urządzono niewielki punkt odpoczynkowy dla rosyjskich żołnierzy. Jednak z czasem obiekt zaczął przekształcać się w pełnoprawną bazę stałego stacjonowania.

„Wszystko zaczęło się od niewielkiego punktu odpoczynkowego. Obecnie, zgodnie z naszymi obserwacjami, obiekt ten przekształca się w bazę stałego stacjonowania po prostu pośród cywilnej zabudowy miasta. Z dostępnych informacji wynika, że stacjonują tu głównie jednostki zajmujące się obsługą bezzałogowych statków powietrznych (BSPL) oraz przeciwdziałaniem dronom” – czytamy w komunikacie.

Andriejuszczenko podkreślił również, że rosyjskie wojska po raz kolejny wykorzystują infrastrukturę cywilną do celów wojskowych, narażając mieszkańców okolicznych dzielnic na dodatkowe niebezpieczeństwo.

„Mieszkańcy Mariupola mają pełne prawo domagać się wycofania wojska z dzielnic mieszkalnych. I to właśnie okupanci poniosą odpowiedzialność za konsekwencje swojej decyzji o rozmieszczeniu wojska wśród ludności cywilnej” — podsumował szef Centrum Badań nad Okupacją.

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Informację tę przekazał dyrektor Centrum Badań nad Okupacją Piotr Andriuszczenko.

Przypomnijmy, że w tymczasowo okupowanym Mariupolu w miejscu co najmniej siedmiu zburzonych wieżowców powstaje komercyjny kompleks mieszkaniowy. Miejscowi mieszkańcy, którym obiecano mieszkania zastępcze za utracone lokum, zostali bez dachu nad głową, podczas gdy nowe nieruchomości, według danych władz miejskich, kupują rosyjscy funkcjonariusze sił bezpieczeństwa i urzędnicy.

W tymczasowo okupowanym Mariupolu w obwodzie donieckim rosyjskie służby angażują ukraińskich uczniów do klas kadetów Gwardii Rosyjskiej i Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej w celu ich dalszej integracji z systemem okupacyjnym.

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