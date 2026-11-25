W środę, 25 listopada, około godziny 10:00 rano rosyjskie wojska zrzuciły 500-kilogramową bombę lotniczą FAB-500 na obszar zabudowy wielokondygnacyjnej w centralnej części Słowiańska w obwodzie donieckim. W wyniku wrogiego nalotu zginął mężczyzna urodzony w 1949 roku, a jeszcze jedna osoba odniosła obrażenia.

Według wstępnych informacji uszkodzono co najmniej cztery budynki wielokondygnacyjne i sześć prywatnych domów mieszkalnych, a także samochody.

Źródło: wpis szefa miejskiej administracji wojskowej w Słowiańsku, Wadima Ljach, na Facebooku.

W Słowiańsku w obwodzie donieckim rosyjski dron FPV zaatakował samochód służbowy pracowników „Donetskoblgaz”. Pracownicy gazowni wyruszyli na miejsce zgłoszenia awarii, gdy ich samochód znalazł się pod ostrzałem.

Rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w Szostce w obwodzie sumskim. W wyniku uderzenia zniszczono dwa budynki niemieszkalne, a kolejne cztery budynki wielorodzinne uległy uszkodzeniom.

Czytaj nas na