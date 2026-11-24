Na okupowanym Krymie przedstawiciele przedsiębiorstw transportowych wezwali do zgromadzenia trzymiesięcznych zapasów żywności ze względu na ryzyko utrudnień w transporcie trasą R-280 „Noworosja”, która przebiega przez tymczasowo okupowane terytoria Ukrainy i stanowi główny korytarz lądowy na półwysep.

Według danych przewoźników, z powodu intensywnych ataków dronów na pojazdy samochodowe coraz mniej osób chce przewozić ładunki na Krym, a koszt przejazdu jednej ciężarówki z Moskwy wzrósł z 250 tysięcy rubli (około 3 tysięcy dolarów) do 1 miliona rubli (ponad 12,1 tysiąca dolarów). Uczestnicy rynku przewidują dalsze pogorszenie sytuacji zimą, do końca lutego lub początku marca, ponieważ z powodu złych warunków pogodowych ciężarówki nie będą w stanie pokonywać niebezpiecznych odcinków z prędkością 130–140 km/h i staną się łatwiejszym celem dla dronów.

Jednocześnie Krym jest w znacznym stopniu uzależniony od dostaw żywności z Rosji, ponieważ sam zaspokaja jedynie 25% zapotrzebowania na mięso i 35% na produkty mleczne, podczas gdy własną produkcję wielu towarów na półwyspie uznaje się za nierentowną. Trudności logistyczne nasiliły się po tym, jak wiosną Siły Zbrojne Ukrainy przejęły kontrolę ogniową nad trasą R-280 za pomocą dronów średniego zasięgu, a 16–17 listopada unieruchomiły Most Krymski, powodując zawalenie się części jezdni, jednego z łuków oraz uszkodzenie linii kolejowej, a także przeprowadzają ataki na mosty w obwodzie rostowskim, w szczególności na przeprawę przez rzekę Mius, której zniszczenie wydłuży trasę lądową na Krym o 58 kilometrów.

Źródło: ForPost.

Przypomnijmy, że po atakach na most krymski w Sewastopolu na stacjach benzynowych doszło do paniki. Z powodu zwiększonego popytu wprowadzono tam już ograniczenia w sprzedaży benzyny.

Na okupowanym Krymie wprowadzono ograniczenia w dostawach energii elektrycznej: dziesiątki miejscowości pozostają bez prądu.

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