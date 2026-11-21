Rano 21 listopada rosyjscy żołnierze zaatakowali dronem dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. Liczba osób poszkodowanych w wyniku wrogiego ataku wzrosła do trzech.

„Około godziny 6:30 rosyjscy żołnierze zaatakowali z drona dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. Poszkodowana została mieszkanka tej okolicy. W wyniku ataku 53-letnia kobieta doznała urazu wybuchowego oraz rany od odłamków w lewym udzie” – czytamy w komunikacie.

Poszkodowana zgłosiła się do szpitala o własnych siłach. Lekarze zalecili jej leczenie ambulatoryjne.

Informację tę podała miejska administracja wojskowa w Chersoniu na Telegramie.

Pomimo ciągłych ostrzałów w Chersoniu nadal mieszka 65 tysięcy osób.

W obwodzie chersońskim w wyniku ataków Rosji zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych.

Rosja ostrzeliwuje Cherson pociskami kasetowymi i zdalnie minuje dzielnice.

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