Okupanci przeprowadzili atak na obiekty przemysłowe i transportowe w obwodzie żytomierskim; jest jedna osoba ranna
W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę transportową i przemysłową w rejonie Korosten w obwodzie żytomierskim. W wyniku ataku jedna osoba odniosła rany.
„Wróg ponownie zaatakował rejon Korosten w obwodzie żytomierskim. Atakiem objęto obiekty infrastruktury transportowej i przemysłowej. Uszkodzono budynek jednego z przedsiębiorstw” – poinformował urzędnik.
Jak dodał, wiadomo o jednej osobie poszkodowanej w wyniku wrogich ataków, którą hospitalizowano z licznymi ranami od odłamków.
Ratownicy ugaszili wszystkie ogniska pożaru, mimo że ich pracę utrudniało ciągłe zagrożenie ponownymi atakami.
Informację tę przekazał na Facebooku szef Obwodnej Administracji Państwowej w Żytomierzu Witalij Buneczko.
Rosja zaatakowała obwód żytomierski, uszkadzając dworzec kolejowy i supermarket; wybuchły pożary.
Rosja zaatakowała obiekt przemysłowy w gminie Żytomierskiej.