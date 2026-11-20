W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę transportową i przemysłową w rejonie Korosten w obwodzie żytomierskim. W wyniku ataku jedna osoba odniosła rany.

„Wróg ponownie zaatakował rejon Korosten w obwodzie żytomierskim. Atakiem objęto obiekty infrastruktury transportowej i przemysłowej. Uszkodzono budynek jednego z przedsiębiorstw” – poinformował urzędnik.

Jak dodał, wiadomo o jednej osobie poszkodowanej w wyniku wrogich ataków, którą hospitalizowano z licznymi ranami od odłamków.

Ratownicy ugaszili wszystkie ogniska pożaru, mimo że ich pracę utrudniało ciągłe zagrożenie ponownymi atakami.

Informację tę przekazał na Facebooku szef Obwodnej Administracji Państwowej w Żytomierzu Witalij Buneczko.

Rosja zaatakowała obwód żytomierski, uszkadzając dworzec kolejowy i supermarket; wybuchły pożary.

Rosja zaatakowała obiekt przemysłowy w gminie Żytomierskiej.

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