Wieczorem 23 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na osiedle domków letniskowych w dzielnicy Kosmicznej w Zaporożu. W wyniku ataku rannych zostało sześć osób, a ponad 30 samochodów uległo uszkodzeniu.

Rosjanie zaatakowali osiedle letniskowe w dzielnicy Kosmicznej w Zaporożu.

W wyniku ataku uszkodzono budynek gospodarczy, wybuchł pożar.

Wstępnie podano, że dwie osoby zostały ranne.

AKTUALIZACJA

„Wieczorem 23 listopada Rosjanie zaatakowali Zaporoże: w wyniku nalotów, według wstępnych danych, rannych zostało 6 osób. Otrzymują one wszelką niezbędną pomoc medyczną.



Jedna z bomb lotniczych spadła w pobliżu dziewięciopiętrowego budynku. W wyniku ostrzału uszkodzonych zostało ponad 30 samochodów na terenie spółdzielni garażowej.



Pod innym adresem uderzenie spadło na spółdzielnię ogrodniczą – zapalił się dach budynku. Ratownicy ugaszili pożar.



Psychologowie Państwowej Służby Ratowniczej udzielili pomocy 14 osobom, w tym czterem dzieciom. Na miejscu działały wszystkie służby ratownicze” – poinformowała Państwowa Służba Ratownicza.

Informację tę przekazał przewodniczący Obwodowej Administracji Zaporozkiej Michaił Semikin.

Rosyjski ostrzał Zaporoża pochłonął życie mężczyzny.

Rosja przeprowadziła masowany atak na Zaporoże, liczba poszkodowanych wzrosła do 43.

W Zaporożu w wyniku porannych rosyjskich ataków 17 listopada liczba rannych wzrosła do 42 osób, a ofiarami ostrzału padło dwóch lokalnych mieszkańców. Poinformował o tym przewodniczący Obwodowej Administracji Wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.