Okupanci wyczerpują zapasy słodkiej wody na Krymie, a półwysep zamienia się w słone bagna

Rosyjska polityka okupacyjna prowadzi do pogłębienia kryzysu wodnego i ekologicznego na Krymie. Półwysep gwałtownie traci strategiczne zapasy słodkiej wody, a próby zrekompensowania jej niedoboru poprzez wykorzystanie źródeł podziemnych grożą wyczerpaniem warstw wodonośnych, zasoleniem gleb i pustynnieniem terytoriów.

Według danych GUR administracja okupacyjna próbuje zaradzić niedoborowi wody poprzez zwiększenie jej wydobycia ze źródeł podziemnych. Jednak taka praktyka narusza naturalną równowagę wodną półwyspu, sprzyja przedostawaniu się słonej wody do zbiorników słodkiej wody i stwarza długoterminowe zagrożenia ekologiczne.

Na początku października 2026 r. średni poziom napełnienia zbiorników wodnych na Krymie wynosił około 45%. Wskaźnik ten udało się osiągnąć dzięki stosunkowo obfitym opadom oraz topnieniu śniegu zimą i wiosną.

Największy wzrost odnotowano w przypadku zbiorników zasilanych naturalnym spływem. Na dzień 9 października zgromadzono w nich 148,4 mln metrów sześciennych wody — ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Jednak wraz z nadejściem pory suchej zapasy znów zaczęły się zmniejszać. Naturalne uzupełnianie zbiorników nie jest już w stanie zrównoważyć wielkości zużycia.

Codziennie do zbiorników wodnych z naturalnym dopływem wpływa około 138 tysięcy metrów sześciennych wody, podczas gdy całkowite zużycie wynosi 455 tysięcy metrów sześciennych. Z tej ilości:

81% wykorzystuje się na zaopatrzenie w wodę;

19% traci się w wyniku parowania i przesiąkania do gleby.

W ten sposób woda zużywana jest ponad trzykrotnie szybciej niż się uzupełnia.

Jeszcze bardziej skomplikowana jest sytuacja w przypadku zbiorników sztucznych, których napełnianie zależy od źródeł zewnętrznych. Na początku września 2026 roku ich łączne zasoby wynosiły około 35 mln metrów sześciennych, a już na początku października zmniejszyły się do 31,6 mln metrów sześciennych. W ciągu zaledwie jednego miesiąca zbiorniki te straciły około 10% zasobów.

Główny Urząd ds. Zasobów Wodnych informuje:

„Codziennie z zbiorników przepływowych pobiera się łącznie około 72 tys. m³, z czego około dwie trzecie wykorzystuje się na potrzeby zaopatrzenia w wodę, a jedna trzecia — wyparowuje lub wsiąka w glebę. Napływ wody do zbiorników napełnianych prawie nie jest odnotowywany. Wynika to z niskiego poziomu wody w źródłach zasilających, w szczególności w zbiornikach Bilohirskim i Tajgańskim, a także ogólnie z sezonowego spadku poziomu wody”.

Charakterystycznym przykładem jest zbiornik Miżhirne, który jest wypełniony jedynie w 0,2% swojej pojemności projektowej. W rzeczywistości nie jest on już w stanie w pełni pełnić funkcji źródła zaopatrzenia w wodę.

Ponadto nawet obecność wody w zbiornikach nie gwarantuje możliwości jej efektywnego wykorzystania. Gdy poziom znacznie spada, pobór wody utrudnia się z powodu zamulenia, a jakość wody w warstwach przydennych pogarsza się.

W związku z tym tymczasowy wzrost zapasów po opadach nie rozwiązał systemowego problemu. Zaopatrzenie Krymu w wodę w coraz większym stopniu zależy od niestabilnych warunków naturalnych i źródeł rezerwowych, które również ulegają wyczerpaniu.

Sytuację dodatkowo pogorszyła utrata możliwości pełnego wykorzystania Kanału Północnokrymskiego. Po tym, jak w czerwcu 2023 r. rosyjskie wojska zniszczyły tamę elektrowni wodnej w Kachowce, zbiornik wodny w Kachowce przestał istnieć, a kanał stracił główne źródło zasilania.

Z powodu braku niezbędnego ciśnienia hydrostatycznego, zamulenia ujęć wody oraz uszkodzeń infrastruktury hydrotechnicznej możliwości eksploatacji kanału są znacznie ograniczone.

Główna część kanału oraz jego północna odnoga prowadząca do Dżankoju pozostają bez wody. Jednocześnie administracja okupacyjna wykorzystuje odnogę wschodnią do transportu wody ze studni artezyjskich w kierunku Teodozji i Kerczi.

W GUR wyjaśniają, że taki schemat ma istotną wadę:

„Schemat ten ma jednak zasadniczą wadę. Kanał Północnokrymski został zaprojektowany do transportu dużych ilości wody z Dniepru. Wykorzystanie tej infrastruktury do przesyłania znacznie mniejszych ilości wód podziemnych wiąże się z ogromnymi stratami — w wyniku parowania i filtracji traci się nawet 40–45% wody transportowanej kanałem”.

W rezultacie znaczna część deficytowej wody nie dociera do odbiorców. Aby zrekompensować straty, okupanci muszą zwiększać pobór wody, co powoduje dodatkowe obciążenie źródeł podziemnych.

Właśnie studnie artezyjskie stały się jednym z głównych rezerw, dzięki którym rosyjska administracja stara się utrzymać zaopatrzenie w wodę na półwyspie.

Na początku października 2026 r. łączna ilość wody pobranej z trzech głównych ujęć – Nizhynskiego, Prostornenskiego i Nowogrigorowskiego – wyniosła 19,6 mln metrów sześciennych.

Według danych ukraińskiego wywiadu intensywne wykorzystanie zasobów podziemnych może mieć poważne długoterminowe konsekwencje ekologiczne.

Nadmierne pompowanie wody obniża poziom warstw wodonośnych i stwarza warunki do przedostawania się słonej wody do słodkowodnych zbiorników podziemnych. Szczególnie narażone są obszary przybrzeżne, gdzie zaburzenie naturalnej równowagi wodnej przyspiesza zasolenie źródeł podziemnych.

W ten sposób problem nie ogranicza się już tylko do niedoboru wody słodkiej: pogarsza się jakość samych zasobów wodnych. Odbudowa takich źródeł może zająć dziesiątki lat, a w niektórych przypadkach może okazać się praktycznie niemożliwa.

Podwyższona mineralizacja i twardość wody mają również negatywny wpływ na sieci wodociągowe, urządzenia pompujące i pozostałą infrastrukturę komunalną, o której stan administracja okupacyjna nie dba w odpowiedni sposób.

W GUR zwraca się uwagę, że rosyjscy okupanci stworzyli w rzeczywistości błędne koło: niedobór wód powierzchniowych zmusza do zwiększania wydobycia ze źródeł podziemnych, wyczerpywanie się odwiertów pogarsza jakość wody, a znaczne straty podczas transportu wymagają jeszcze większego poboru wody.

Najtrudniejsza sytuacja w zakresie zaopatrzenia w wodę utrzymuje się we wschodniej części okupowanego Krymu. Region ten w znacznym stopniu zależy od przesyłu wody przez system Kanału Północnokrymskiego.

Administracja okupacyjna wprowadziła już tam reżim rygorystycznego oszczędzania wody słodkiej i ogranicza jej dostawy, w szczególności do obiektów przemysłowych i rekreacyjnych. W czasie suszy, awarii wodociągów lub krytycznego zmniejszenia zapasów poszczególne miejscowości są zmuszone do pozyskiwania wody za pomocą cystern.

Na razie nie ma perspektyw na znaczącą poprawę sytuacji w warunkach rosyjskiej okupacji. Według danych GUR projekty budowy nowych zbiorników wodnych pozostają głównie propagandowymi deklaracjami Kremla. Nie mają one ani niezbędnego finansowania, ani realnych perspektyw realizacji.

Ponadto projekty te nie dają odpowiedzi na główne pytanie: skąd wziąć wodę do napełnienia nowych zbiorników.

Konsekwencje polityki wodnej rosyjskich okupantów mogą okazać się znacznie poważniejsze niż przerwy w dostawach wody.

Jak wyjaśniono w raporcie wywiadowczym, obniżenie poziomu wód podziemnych i wzrost ich zmineralizowania stwarzają zagrożenie wtórnego zasolenia gleb, degradacji gruntów rolnych oraz zakłócenia naturalnych ekosystemów.

„W suchych rejonach Krymu procesy te są szczególnie niebezpieczne. W wyniku długotrwałego niedoboru słodkiej wody i gromadzenia się soli gleby, które wcześniej były urodzajne, tracą żyzność, a poszczególne tereny nabierają cech solnisk — państwo-agresor, Rosja, faktycznie doprowadza do pustynnienia tymczasowo okupowanego Krymu” — twierdzą w GUR.

Zamiast systemowego zarządzania zasobami wodnymi administracja okupacyjna próbuje pokrywać bieżący deficyt poprzez wyczerpywanie strategicznych zasobów naturalnych półwyspu.

Jeśli taka praktyka będzie trwała, Krym ryzykuje nie tylko chroniczny niedobór słodkiej wody, ale także długotrwałą degradację gruntów i ekosystemów wodnych – podsumowano w ukraińskim wywiadzie.

Informację tę podała służba prasowa Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Niedawno zakład chemiczny „Krymski Tytan”, położony w okupowanym Armiansku, wstrzymał działalność produkcyjną. Rosyjska administracja okupacyjna tłumaczy zatrzymanie zakładu sytuacją awaryjną, jednak nie podaje szczegółów. Jednocześnie eksperci wiążą zaprzestanie pracy zakładu z kryzysem energetycznym na Półwyspie Krymskim.

Władze rosyjskie wprowadziły preferencyjny kredyt hipoteczny o oprocentowaniu 8% w skali roku na zakup mieszkań i apartamentów na okupowanym Krymie oraz w Sewastopolu. Program będzie obowiązywał od 1 listopada 2026 r. do 30 kwietnia 2027 r. Został on uruchomiony w związku z wyraźnym spadkiem sprzedaży nowych nieruchomości na półwyspie.

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