W ciągu tygodnia okupanci 128 razy zaatakowali ukraiński sektor energetyczny: gdzie sytuacja z dostawami prądu jest najtrudniejsza

Tylko w ciągu ostatniego tygodnia rosyjskie wojska 128 razy zaatakowały infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Ostrzałom poddano elektrownie, sieci energetyczne oraz obiekty sektora naftowo-gazowego.

Najtrudniejsza sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej panuje obecnie w obwodach dniepropetrowskim i kijowskim. Z powodu uszkodzeń obiektów energetycznych przywrócenie zasilania wymaga dodatkowego czasu i skomplikowanych prac naprawczych.

Jednocześnie, pomimo ciągłych rosyjskich ataków, tylko w ciągu ostatniego tygodnia pracownikom DTEK udało się przywrócić dostawy energii elektrycznej do ponad 1 mln rodzin, które pozostały bez prądu z powodu ostrzałów.

Ekipy naprawcze pracują przez całą dobę. Specjaliści naprawiają uszkodzony sprzęt, aby jak najszybciej przywrócić prąd do domów i poprawić sytuację w zakresie dostaw energii elektrycznej.

Informację tę podał oficjalny kanał DTEK.