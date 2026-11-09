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W ciągu tygodnia okupanci 128 razy zaatakowali ukraiński sektor energetyczny: gdzie sytuacja z dostawami prądu jest najtrudniejsza

UA NEWS 09 listopada 2026 19:37
W ciągu tygodnia okupanci 128 razy zaatakowali ukraiński sektor energetyczny: gdzie sytuacja z dostawami prądu jest najtrudniejsza

Tylko w ciągu ostatniego tygodnia rosyjskie wojska 128 razy zaatakowały infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Ostrzałom poddano elektrownie, sieci energetyczne oraz obiekty sektora naftowo-gazowego.

Najtrudniejsza sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej panuje obecnie w obwodach dniepropetrowskim i kijowskim. Z powodu uszkodzeń obiektów energetycznych przywrócenie zasilania wymaga dodatkowego czasu i skomplikowanych prac naprawczych.

Jednocześnie, pomimo ciągłych rosyjskich ataków, tylko w ciągu ostatniego tygodnia pracownikom DTEK udało się przywrócić dostawy energii elektrycznej do ponad 1 mln rodzin, które pozostały bez prądu z powodu ostrzałów.

Ekipy naprawcze pracują przez całą dobę. Specjaliści naprawiają uszkodzony sprzęt, aby jak najszybciej przywrócić prąd do domów i poprawić sytuację w zakresie dostaw energii elektrycznej.

Informację tę podał oficjalny kanał DTEK.

Przypomnijmy, że Rosja ponownie zaatakowała obiekty energetyczne DTEK w obwodzie dniepropetrowskim, uszkadzając sprzęt.

Rosja przeprowadziła ataki na obiekty energetyczne w dziesięciu obwodach Ukrainy.
 
 

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