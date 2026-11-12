Okupanci zmieniają taktykę szturmów na kierunku Orichów: co się dzieje

Na kierunku Orichów wojska rosyjskie kontynuują intensywne ataki, jednocześnie nieustannie zmieniając taktykę prowadzenia działań bojowych. W pobliżu Orichowa okupanci rzucają się do szturmu bezpośrednio z pojazdów. Według wojskowych rosyjscy żołnierze piechoty są często zdezorientowani, nie wiedzą, w którą stronę się kierować, i po prostu błąkają się.

Jak twierdzi, na tym kierunku okupanci zwiększyli liczbę małych grup szturmowych. Wzrosła również częstotliwość wykorzystywania dronów FPV.

„Wróg prowadzi działania infiltracyjne praktycznie przez całą dobę. Nawet w ciągu dnia próbują jakoś przedostać się dalej. Widzimy przy tym, że są to zupełnie nowi ludzie, których wysyła się do szturmów bezpośrednio z pojazdów. Ponieważ są zdezorientowani, nie rozumieją, dokąd mają iść, błąkają się. To ułatwia nam ich niszczenie za pomocą naszych dronów” – zaznaczył szef oddziału komunikacji 118. oddzielnej brygady zmechanizowanej.

Wróg zmienia taktykę. Obecnie zwiększył stosowanie bomb kierowanych (KAB), których zrzuca od 12 do 30 dziennie. Pojawiły się również grupy pilotów specjalizujących się w zdalnym minowaniu terenu za pomocą dronów FPV.

„Początkowo zrzucano tak zwane »płatki« – miny przeciwpiechotne, a obecnie coraz większe ładunki wybuchowe zamaskowane pod gałęzie i inne przedmioty niewidoczne dla ludzkiego oka. Wzrosła liczba „błyskawic”, których wróg używa również jako nosicieli. Na każdym z nich przewozi po jednym dronie FPV w celu głębokiego uderzenia w naszą logistykę” – powiedział Dmytro Pelych.

undefined

O tym w programie „Armia TV” opowiedział Dmytro Pelych, szef działu komunikacji 118. oddzielnej brygady zmechanizowanej.

Rosja przesyła spadochroniarzy w kierunku Orichowa — Wołoszyn.

W ciągu doby na froncie odnotowano 140 starć, a najgorętszym obszarem pozostaje kierunek Pokrowski.

Czytaj nas na