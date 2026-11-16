Przedstawiciele administracji okupacyjnej na półwyspie spodziewają się nowych ataków i skarżą się na brak środków obrony przeciwlotniczej. Według informacji ruchu partyzanckiego „Atesz” wyrażają oni również niezadowolenie z działań Moskwy.

Z informacji agentów ruchu, działających w jednej z administracji okupacyjnych, wynika, że ostatni atak na most krymski poważnie zaniepokoił lokalnych gauleiterów.

Uważają oni, że atak na przeprawę oraz niedawne uderzenia Sił Obronnych Ukrainy na trzy mosty wzdłuż trasy R-280 w obwodzie rostowskim stanowią część jednej zaplanowanej operacji.

W opinii urzędników okupacyjnych ataki te mogą nie być ostatnimi, a rosyjską infrastrukturę czekają jeszcze poważniejsze konsekwencje.

Jednocześnie przedstawiciele administracji skarżą się na dotkliwy brak środków obrony przeciwlotniczej. Według danych serwisu „Atesh” brakuje ich nawet do ochrony obszaru mostu krymskiego. Lokalni urzędnicy nie mają wątpliwości, że możliwe są nowe ataki na ten obiekt.

Jednocześnie okupacyjne władze wyrażają niezadowolenie z faktu, że Rosja nie jest w stanie równie skutecznie zabezpieczyć wszystkich ważnych obiektów. Chodzi w szczególności o rafinerie ropy naftowej, bazy paliwowe oraz Most Krymski.

„Wśród urzędników pojawiają się przypuszczenia, że najwyższe kierownictwo RF nie zdaje sobie sprawy z rzeczywistej sytuacji na miejscu – w Moskwie rzekomo nie wiedzą ani o niedoborze paliwa, ani o krytycznych przerwach w dostawach energii elektrycznej”, — dodano w „Atesz”.

Jedynym wyjściem z tej sytuacji lokalni przywódcy uważają zawieszenie broni. Jednocześnie zdają sobie sprawę, że nie mają wystarczających wpływów, by przekazać to stanowisko rosyjskiemu dyktatorowi Władimirowi Putinowi.

Jak twierdzą w „Atesz”, przekazywanie mu złych wiadomości stało się niebezpieczne. Z tego powodu urzędnicy okupacyjni obawiają się otwarcie mówić o problemach, z którymi borykają się na miejscu.

Wcześniej strona Putina zareagowała na ataki Sił Zbrojnych Ukrainy na most krymski i potwierdziła uszkodzenia.

Przypomnijmy, że w nocy z 15 na 16 listopada rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o przechwyceniu 1336 ukraińskich dronów nad terytorium Federacji Rosyjskiej, okupowanym Krymem oraz akwatoriami dwóch mórz.

Pojawiły się również informacje, że 16 listopada Ukraina zaatakowała most kerczeński, a ruch na nim został wstrzymany.

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