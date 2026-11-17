W ciągu doby 16 listopada rosyjskie wojska zaatakowały 55 miejscowości w obwodzie zaporoskim, przeprowadzając łącznie 864 uderzenia. W wyniku ostrzałów Zaporoża i rejonu zaporoskiego zginęły cztery osoby, a osiem kolejnych zostało rannych.

Według Fiodorowa rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na Zaporoże.

Ponadto odnotowano 18 nalotów na Zaporoże, Balabino, Żowtienko, Odarivkę, Nowooleksandrivkę, Blakytne, Zaporozhets, Tavriiske, Juliivkę, Krutym Jarze, Sławnym, Żółtej Kruczy, Mykiłskim i Wasynowce.

Według informacji Iwana Fedorowa 673 drony różnych typów, głównie drony FPV, zaatakowały Zaporoże, Kuszuhum, Małokaterynówkę, Rične, Ternuwate, Bilenkie, Hryhorivkę, Magdalinówkę, Wesołankę, Zaporożec, Zapasne, Rajskie, Rizdviankę, Nowojakowliwkę, Czerwonodniprowkę, Nowofedorówkę, Kosincze, Stepnogorsk, Primorskie, Pawłówkę, Łukjanowskie, Pławne, Orichów, Szczerbaki, Nowodanilówkę, Nowoandriówkę, Małą Tokmaczkę, Preobrażenkę, Nowopawłówkę, Czarivne, Bilohiria, Czerwoną Krynicę, Omelnyk, Nowoseliwkę, Huliajpilsk, Kopani, Dolinkę, Hirke, Werchną Tersę, Równe, Vozdvyżiwkę, Nowe Zaporoże oraz Staroukrainkę.

Ponadto wojska rosyjskie ostrzelały z rakietowych systemów ognia salwowego (RSOV) miejscowość Magdalinówkę.

Kolejne 171 uderzeń artyleryjskich spadło na Małokaterynówkę, Rične, Ternuwate, Czerwonodniprowkę, Nowojakowlewkę, Rizdwiankę, Kosincze, Grigorówkę, Stepnogorsk, Primorskie, Plavni, Pawłowkę, Łukjanowskie, Orichów, Szczerbaki, Nowodanilówkę, Nowoandriivkę, Małą Tokmachkę, Preobrażenkę, Czarivne, Bilohria, Nowoseliwkę, Huliaipilske, Hirke, Kopani, Werchną Tersę, Vozdzyżiwkę, Nowopawliwkę, Czerwoną Krynicę, Omelnyk, Staroukrainkę, Dolinkę, Równe i Nowe Zaporoże.

W ciągu doby wpłynęło 194 zgłoszenia dotyczące uszkodzeń obiektów infrastruktury, budynków mieszkalnych i samochodów – dodał Iwan Fiedorow.

Informację tę przekazał na Telegramie współprzewodniczący Rady Obrony obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow.

Wieczorem 16 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na Charków. Atak dotknął dzielnicę Chłodnogórską miasta.

W nocy z 16 na 17 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na stolicę. O ataku na Most Północny i Most Południowy poinformował burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

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