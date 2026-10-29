Ruch „ATESH” poinformował o unieruchomieniu urządzeń elektrycznych w kombinacie „Kamieński” w mieście Kamieńsk-Szachtinski w obwodzie rostowskim Federacji Rosyjskiej. Zakład ten specjalizuje się w produkcji paliwa rakietowego i ma duże znaczenie dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Kombinat Kamieński dostarcza energię elektryczną do zakładu kompleksu wojskowo-przemysłowego, który produkuje stałe paliwo rakietowe do systemów rakietowych salwowych „Uragan”, „Smerch”, „Tornado-S” i innych, a także dla systemów lotniczych.

Zaznaczono, że uszkodzenie węzła rozdzielczego powoduje lokalne problemy w funkcjonowaniu zakładu i wymaga czasu na naprawę sprzętu.

„Takie incydenty nieuchronnie powodują zakłócenia w łańcuchach produkcyjnych i zmuszają specjalistów zakładowych do zajmowania się pracami naprawczymi zamiast wytwarzaniem produktów” – piszą partyzanci.

Ponadto tego typu punktowe ataki na tyłach utrudniają logistykę i funkcjonowanie przedsiębiorstw zaangażowanych w zaopatrzenie armii rosyjskiej.

„Nadal identyfikujemy i wykorzystujemy słabe punkty w infrastrukturze tyłowej, która służy wojnie” – dodali w „ATESZ”.

Wcześniej partyzanci z „ATESZ” zniszczyli wieże łączności okupantów w obwodzie biełgorodzkim w Federacji Rosyjskiej.

Ponadto agenci ruchu partyzanckiego „ATESH” unieruchomili trzy szafy kolejowe w pobliżu miejscowości Ługańskie w obwodzie donieckim, a także w Roziwce i Molochansku w obwodzie zaporoskim.

Agenci ruchu partyzanckiego „ATESZ” unieruchomili wieżę łącznościową z zainstalowanym na niej kompleksem walki radioelektronicznej w pobliżu wsi Podgórne w rejonie Rozoszańskim obwodu woroneżskiego w Federacji Rosyjskiej. Zniszczenie tego obiektu znacznie ograniczyło możliwości okupantów w zakresie monitorowania przestrzeni i blokowania sygnałów w regionie.

Agenci ruchu partyzanckiego „ATESZ” poinformowali o akcji dywersyjnej na stacji kolejowej Liski w obwodzie woroneżskim w Rosji. Według ich danych uszkodzono lokomotywę towarową, która była wykorzystywana do przewozu ładunków wojskowych. Incydent ten, jak twierdzą partyzanci, zakłócił zaopatrzenie rosyjskich wojsk okupacyjnych na kierunku Kupiańsk.

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