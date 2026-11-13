Pięcioro dzieci odniosło obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku na budynek mieszkalny w Zaporożu

W piątek, 13 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na pięciopiętrowy budynek mieszkalny w Zaporożu. W wyniku ataku rannych zostało co najmniej cztery osoby, w tym dwoje dzieci.

Powiedział, że rosyjscy okupanci zaatakowali pięciopiętrowy budynek mieszkalny w dzielnicy Kosmicznej w Zaporożu.

„W wyniku wrogiego ataku uszkodzone zostały mieszkania na trzech piętrach. W mieszkaniach na drugim i trzecim piętrze wybuchł pożar, zapaliły się również samochody na podwórzu. Co najmniej 4 osoby odniosły obrażenia, w tym 2 dzieci” – zaznaczył Semikin.

Opublikował również zdjęcia i filmy przedstawiające skutki wrogiego ostrzału, na których widać, że ratownicy ratują życie nie tylko ludzi, ale także bezbronnych zwierząt.

„Dziękuję za człowieczeństwo i troskę” – zwrócił się szef administracji obwodowej do ratowników.

Aktualizacja o godz. 13:00

Służba Państwowej Służby Ratowniczej poinformowała, że w wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże rannych zostało 13 osób, w tym 5 dzieci.

„W miejscu uderzenia ratownicy uwolnili 14 osób, które utknęły w swoich mieszkaniach. Liczba poszkodowanych jest obecnie ustalana” – czytamy w oświadczeniu.

Pod jednym z adresów rosyjski ostrzał uszkodził mieszkania w pięciopiętrowym budynku oraz fasadę budynku. Pod innym adresem – w pięciopiętrowym budynku uszkodzono mieszkania i fasadę.

Rosja uszkodziła wieżowiec i infrastrukturę w Zaporożu, pięć osób odniosło obrażenia.

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