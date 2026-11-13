Podczas usuwania gruzów po ataku Rosjan w Zaporożu zginął ratownik

13 listopada w Zaporożu, podczas prac związanych z usuwaniem gruzów z budynku uszkodzonego w wyniku rosyjskiego ataku, zginął pracownik służby ratowniczej „Kobra”. Na mężczyznę spadła betonowa płyta.

Do

tragedii doszło na miejscu zniszczeń, gdzie ratownicy rozbierali uszkodzone konstrukcje budynku po rosyjskim ostrale.

Według informacji władz obwodowych podczas wykonywania prac na pracownika służby „Kobra” spadła płyta betonowa. Nie udało się uratować mężczyzny.

„Ludzie, którzy codziennie narażają się na niebezpieczeństwo, aby ratować innych, sami znajdują się w śmiertelnym niebezpieczeństwie” – czytamy w komunikacie Obwodnej Administracji Państwowej w Zaporożu.

Przypomnijmy, że 13 listopada w ciągu dnia rosyjscy okupanci ostrzelali wieżowce w dzielnicy Kosmicznej miasta. Wśród poszkodowanych znalazło się sześcioro dzieci.

W piątek, 13 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na pięciopiętrowy budynek mieszkalny w Zaporożu. W wyniku ataku rannych zostało co najmniej cztery osoby, w tym dwoje dzieci.

W ciągu dnia 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronem na prywatną zabudowę w Zaporożu. W wyniku ataku ranna została kobieta.