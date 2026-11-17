17 listopada rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że uszkodzenie mostu krymskiego oraz inne ataki, za które Rosja obwinia Ukrainę, nie wpłyną na porządek obrad planowanego spotkania przywódców Rosji, Stanów Zjednoczonych i Chin.

Jednocześnie nie wykluczył, że ataki te mogą mieć związek z nadchodzącymi negocjacjami. Pieskow powtórzył również oskarżenia pod adresem Ukrainy o tzw. „ataki terrorystyczne”.

Według niego działania zbrojne trwają, jednak porządek obrad spotkania pozostaje niezmieniony.

Około 6000 ton rosyjskiej stali znalazło się na dnie kanału Kercz-Jenikal w wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wiadomości, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego na moście.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.

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