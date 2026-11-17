Pieskow oświadczył, że uszkodzenie mostu krymskiego nie wpłynie na plany Putina dotyczące rozmów w Chinach
17 listopada rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że uszkodzenie mostu krymskiego oraz inne ataki, za które Rosja obwinia Ukrainę, nie wpłyną na porządek obrad planowanego spotkania przywódców Rosji, Stanów Zjednoczonych i Chin.
Jednocześnie nie wykluczył, że ataki te mogą mieć związek z nadchodzącymi negocjacjami. Pieskow powtórzył również oskarżenia pod adresem Ukrainy o tzw. „ataki terrorystyczne”.
Według niego działania zbrojne trwają, jednak porządek obrad spotkania pozostaje niezmieniony.
Około 6000 ton rosyjskiej stali znalazło się na dnie kanału Kercz-Jenikal w wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wiadomości, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.
W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.
W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego na moście.
Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.