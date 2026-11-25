Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podczas briefingu 25 listopada wezwał do ignorowania doniesień mediów o śmierci ponad 700 tys. rosyjskich żołnierzy w wojnie przeciwko Ukrainie. Stwierdził, że jedyną instytucją uprawnioną do publikowania danych dotyczących strat armii rosyjskiej jest Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.

Jednocześnie rosyjskie ministerstwo obrony nie opublikowało zaktualizowanych ogólnych statystyk dotyczących poległych żołnierzy od września 2022 r., kiedy to ówczesny minister obrony Siergiej Szojgu podał liczbę 5937 poległych.

Źródło: rosyjskie media.

W Rosji wyciek danych z państwowego urzędu statystycznego Rosstatu państwa-agresora wskazuje, że od 2022 roku w wojnie przeciwko Ukrainie zginęło ponad 450 tysięcy Rosjan. Łącznie z osobami zaginionymi liczba ta może sięgać 700 tysięcy.

Co pięć minut w wojnie przeciwko Ukrainie ginie jeden rosyjski żołnierz – wynika z wycieku danych z bazy Rosstatu, przeanalizowanego przez dziennikarzy serwisu „Ważne historie”.

Analiza zhakowanej bazy danych Rosstatu, obejmującej okres od 2022 roku do końca września 2026 roku, wykazała, że 92,9% zarejestrowanych strat armii rosyjskiej to straty bojowe. Spośród 209 870 zmarłych, oznaczonych w rejestrze jako żołnierze, 194 885 osób zginęło w walkach, przy czym w 177 009 przypadkach jako przyczynę śmierci podano obrażenia spowodowane wybuchem lub odłamkami podczas operacji wojskowej.

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