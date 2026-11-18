Na tymczasowo okupowanym Krymie mieszkańcy zaczynają gromadzić zapasy paliwa i artykułów pierwszej potrzeby w związku z zniszczeniem części drogowej Mostu Krymskiego, łączącego półwysep z kontynentalną częścią Rosji.

Prawdopodobnie mieszkańcy Krymu obawiają się zakłóceń w dostawach spowodowanych przerwaniem szlaków logistycznych. Utrudnienia w dostawach paliwa i towarów mogą doprowadzić do wzrostu cen i niedoborów niektórych kategorii produktów.

Dlatego mieszkańcy starają się z wyprzedzeniem zaopatrzyć się w niezbędne zapasy, obawiając się ewentualnych problemów z zaopatrzeniem półwyspu.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/5687553339855696446.mp4

Informują o tym lokalne kanały na Telegramie.

Około 6000 ton rosyjskiej stali znalazło się na dnie kanału Kercz-Jenikal w wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wiadomości, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego przez most.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

Rzecznik rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow po raz pierwszy skomentował skutki ataku na most krymski, który miał miejsce 17 listopada. Według niego planowane jest przywrócenie przeprawy.

Rosyjską społeczność techniczną interesuje, skąd strona ukraińska uzyskała stabilną łączność na Krymie podczas operacji w nocy z 16 na 17 listopada.

Czytaj nas na