Rosyjska spółka naftowa „Rosnieft”, największa pod względem wielkości wydobycia, wprowadziła limity sprzedaży paliwa na swoich stacjach benzynowych we wszystkich regionach Rosji. Ograniczenia zaczęły obowiązywać po serii ukraińskich ataków na rafinerie.

„Rosnieft wprowadza ograniczenia we wszystkich regionach kraju (30 litrów w mieście, 50 na trasie)” – poinformowano w sztabie operacyjnym regionu.

W obwodzie Zabaikalskim na stacjach benzynowych firmy zabroniono sprzedaży więcej niż 50 litrów paliwa na jeden samochód. Nie zezwala się również na tankowanie paliwa do kanistrów. W stolicy regionu ograniczenia zaczęły obowiązywać 8 listopada. Wcześniej, 23 października, „Rosnieft” zniosła wszystkie limity.

Ograniczenia na stacjach benzynowych „Rosnieft” wprowadzono również w Buriacji. Poinformował o tym wiceprzewodniczący rządu republiki Jewgienij Korkin.

Obowiązują tam następujące limity:

w miastach – do 30 litrów benzyny i do 50 litrów oleju napędowego;

na trasach – do 50 litrów benzyny i do 200 litrów oleju napędowego.

Podobna sytuacja ma miejsce w obwodzie krasnojarskim. Według informacji z lokalnego czatu branżowego ograniczenia wprowadzono na stacjach benzynowych „Rosnieft” w Lesosibirsku. Dotknęły one również Krasnojarska, gdzie podczas płatności przy kasie kierowcom nie wydaje się więcej niż 30 litrów paliwa na samochód.

Limity sprzedaży benzyny i oleju napędowego wprowadzono również na stacjach paliw tej firmy w Nowosybirsku i obwodzie nowosybirskim. Potwierdziło to regionalne Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego.

Dzień wcześniej podobne ograniczenia zaczęły obowiązywać w Karelii. Prezydent republiki Artur Parfenczikow, który 24 października ogłaszał zniesienie wszystkich limitów, ponownie poinformował o ograniczeniach w sprzedaży paliwa.

Obecnie na stacjach benzynowych „Rosniefti” w miastach wydaje się nie więcej niż 30 litrów benzyny i 50 litrów oleju napędowego na samochód. Na trasach limity wynoszą odpowiednio 50 i 200 litrów. Zabronione jest również tankowanie paliwa do kanistrów.

30 października Ukraina wznowiła ataki na obiekty rosyjskiego kompleksu paliwowo-energetycznego. Ataki zostały wstrzymane na około dwa tygodnie po żądaniu prezydenta USA Donalda Trumpa.

W ciągu następnego tygodnia atakom uległo co najmniej siedem rosyjskich rafinerii. Wśród nich znalazły się zakłady należące do „Rosniefti”: rafineria w Nowokuibyszewsku w obwodzie samarskim, jedna lub dwie rafinerie w Ufie, a także rafinerie w Riazanie i Saratowie.

Podczas przerwy w atakach rosyjskim władzom udało się częściowo ustabilizować sytuację z dostawami paliwa na stacjach benzynowych. Jednak po wznowieniu ataków problemy ponownie się zaostrzyły.

W szczególności po ataku na rafinerię NORSI w obwodzie niżnogrodzkim wprowadzono ograniczenia w sprzedaży benzyny – nie więcej niż 40 litrów na jeden samochód.

W ten sposób niedobór paliwa i zakłócenia w jego dostawach ponownie zmuszają rosyjskie regiony do wprowadzania ograniczeń na stacjach benzynowych, w szczególności na stacjach największej firmy naftowej w kraju.

Informację tę podało Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Kraju Zajaikańskiego.

W nocy z 8 na 9 listopada Sankt Petersburg i obwód leningradzki zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Lokalne władze poinformowały o „ogromnej liczbie bezzałogowych statków powietrznych”, wybuchach i możliwym uszkodzeniu obiektów przemysłowych. W związku z atakiem w mieście wystąpiły również zakłócenia w działaniu mobilnego internetu.

Dzień wcześniej w obwodzie rostowskim w Rosji w wyniku ataku dronów uszkodzony został most nad rzeką Mius na autostradzie „Noworosja”, łączącej Rostów nad Donem z tymczasowo okupowanymi terytoriami Ukrainy.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

W październiku 2026 roku w Rosji wstrzymano lub odwołano prawie 34 tysiące lotów z 69,2 tysiąca zaplanowanych. Główną przyczyną były regularne ograniczenia w funkcjonowaniu lotnisk spowodowane zagrożeniem atakami dronów.

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