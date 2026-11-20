Ukraińskie ataki na most kerczeński znacznie utrudniły zaopatrzenie rosyjskich wojsk na okupowanym Krymie oraz na południu Ukrainy. W wyniku zniszczenia części drogowej mostu oraz uszkodzenia połączenia kolejowego armia Rosji jest zmuszona szukać alternatywnych tras transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego.

Obecnie rosyjscy okupanci w coraz większym stopniu polegają na lądowych szlakach zaopatrzeniowych, które również są celem ataków ukraińskich Sił Obronnych.

Według analityków ukraińskie siły zbrojne zaatakowały most w Kerczu trzykrotnie w ciągu trzech dni. W nocy z 18 na 19 listopada Siły Obronne użyły rakiet brzegowych „Neptun”, w wyniku czego uszkodzono tory kolejowe.

Atak ten był kontynuacją wcześniejszych uderzeń, które doprowadziły do całkowitego zniszczenia części mostu przeznaczonej dla ruchu samochodowego. W ten sposób rosyjskie wojska napotkały ograniczenia na dwóch głównych trasach transportowych tej przeprawy.

W ISW zauważają, że uszkodzenie mostu będzie miało dalsze konsekwencje dla rosyjskiej logistyki wojskowej. W szczególności okupanci będą zmuszeni do aktywniejszego korzystania z trasy samochodowej M-14, która biegnie wzdłuż południowego wybrzeża okupowanych terytoriów Ukrainy i łączy obwód rostowski z Krymem.

Jednak trasa ta również znajduje się pod intensywnym ostrzałem ukraińskim. Według ocen analityków jednoczesne zniszczenie mostu kerczeńskiego i lądowych szlaków zaopatrzeniowych stwarza dodatkowe trudności w zaopatrzeniu rosyjskich sił na południu.

Eksperci zwracają uwagę, że skutecznym atakom na most poprzedziła systematyczna kampania Sił Zbrojnych Ukrainy mająca na celu zniszczenie rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Ukraińskie siły zbrojne zaatakowały rakietowe systemy przeciwlotnicze, stacje radarowe i mobilne grupy ogniowe na okupowanym Krymie, na południu Ukrainy, a także w obwodzie rostowskim i kręgu krasnodarskim Federacji Rosyjskiej.

Według wniosków ISW działania te osłabiły potencjał rosyjskiej obrony przeciwlotniczej i stworzyły warunki do dalszych ataków na obiekty o znaczeniu strategicznym.

Jednocześnie rosyjski dyktator Władimir Putin podczas szczytu APEC oświadczył, że most w Kerczu jest rzekomo obiektem wyłącznie cywilnym i nie jest wykorzystywany do transportu sprzętu wojskowego, amunicji ani paliwa.

Analitycy ISW podważają te twierdzenia. Podkreślają, że armia rosyjska wykorzystywała most do transportów wojskowych i nadal była od niego zależna w celu utrzymania okupacji Krymu.

Według oceny instytutu ukraińskie ataki na most w Kerczu stanowią część szerszej kampanii mającej na celu zniszczenie i osłabienie rosyjskich lądowych szlaków zaopatrzeniowych na całym teatrze działań wojennych.

Informacja ta pochodzi z raportu Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

Przypomnijmy, że Ukraina zaatakowała most kerczeński, ruch został wstrzymany.

Madyar pokazał drony, którymi zaatakowano most kerczeński.

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