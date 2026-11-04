Osoby poszkodowane w wyniku rosyjskiego ataku na Komyshuvasę otrzymają do 50 tysięcy hrywien pomocy

Rodziny ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Komyshuwę w obwodzie zaporoskim otrzymają środki na pochówek, a rannym zostanie wypłacona pomoc finansowa z budżetu obwodowego. Wysokość świadczeń dla jednej poszkodowanej osoby może wynieść do 50 tysięcy hrywien.

„Rodziny ofiar śmiertelnych oraz ranni w wyniku rosyjskiego ataku na Komyshuwę nie zostaną pozostawieni sami sobie w obliczu nieszczęścia. Ludzie przeżyli straszną tragedię. Stracili najbliższych, odnieśli ciężkie obrażenia. Teraz ważne jest, aby zadbać o każdego, kto ucierpiał” – czytamy w komunikacie.

Według Michaiła Semikina władze obwodowe sfinansują pochówki ofiar śmiertelnych ze środków budżetu regionalnego. Dla osób, które odniosły obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku, przewidziano następujące wypłaty:

20 tysięcy hrywien – w przypadku obrażeń średniej ciężkości;

dodatkowe 30 tysięcy hrywien – w przypadku poważniejszych obrażeń.

W ten sposób łączna kwota pomocy dla jednej osoby rannej może wynieść do 50 tysięcy hrywien.

„Angażujemy również partnerów humanitarnych i darczyńców. Zapewnimy pomoc w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności. Ludzie nie powinni zmagać się z biurokratycznymi trudnościami w tak ciężkim czasie. Nie możemy przywrócić utraconych istnień ani ukoić bólu bliskich. Zrobimy jednak wszystko, co w naszej mocy, aby żadna rodzina nie została sama ze swoim smutkiem” – dodał Semikin.

Przypomnijmy, że 2 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły co najmniej dziewięć ataków kierowanymi bombami lotniczymi FAB-3000 na centrum miejscowości Komyshuvakha w obwodzie zaporoskim. Atak spowodował liczne ofiary.

W miejscu uderzeń trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Ratownicy wydobyli spod gruzów ciała 31 ofiar śmiertelnych. Jednocześnie 59 osób nadal uznaje się za zaginione.

Wiadomo również o 28-letnim ratowniku, który ucierpiał w wyniku kolejnego rosyjskiego ataku 2 listopada. Mężczyzna przebywa w jednym ze szpitali w Zaporożu z ciężkimi obrażeniami.

Jego ojciec opowiedział, że po operacji, kiedy po raz pierwszy ujrzał syna, uściskał go i powiedział: „Żyjesz. Obyś pozostał przy życiu”.

Informację tę przekazał szef obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.

W Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim ratownicy wydobyli spod gruzów ciała 31 osób, które zginęły w wyniku rosyjskiego nalotu. Tożsamość 12 ofiar została już ustalona.

Rosyjskie siły okupacyjne opublikowały nagranie dokumentujące zbrodnię wojenną – nalot na szkołę ogólnokształcącą w miejscowości Komyshuwaha, gdzie w momencie ataku mieszkańcy otrzymywali pomoc humanitarną. W wyniku zrzucenia trzytonowej bomby lotniczej zginęło co najmniej 33 osoby, pięć zostało rannych, a ponad 50 osób uznaje się za zaginione pod gruzami zniszczonego schronu.

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