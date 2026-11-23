23 listopada, zgodnie z kalendarzem prawosławnym, czci się świętych Amfilochiusza z Ikoni i Grzegorza z Akraganty, a także męczenników Sysiniusza i Teodora. Tego dnia imieniny obchodzą mężczyźni o imionach Grzegorz, Aleksander, Fiodor, Borys, Iwan, Makar i Aleksiej. W kalendarzach imieninowych pojawiają się również imiona żeńskie: Anna i Olga. Opowiemy, co oznacza każde z nich.

Tego dnia swoich niebiańskich patronów czczą osoby noszące kilka imion męskich. Wśród nich znajdują się imiona pochodzenia greckiego, łacińskiego i starożytno-żydowskiego. Również 23 listopada można pogratulować kobietom o imionach Anna i Olga.

Imiona żeńskie 23 listopada

Anna

Imię Anna ma starożytno-żydowskie pochodzenie. Wywodzi się od słowa „Hanna” i oznacza „łaskę”, „błogosławieństwo” lub „przychylność”. Jest to jedno z najstarszych imion żeńskich, rozpowszechnione w wielu krajach świata. W tradycji chrześcijańskiej imię to wiąże się ze świętą Anną, matką Dziewicy Maryi. Do popularnych form należą: Anuta, Anečka, Hanna.

Olga

Imię Olga ma skandynawskie pochodzenie. Wywodzi się od staroskandynawskiego imienia Helga (Helga), które oznacza „święta”, „święta” lub „jasna”. Na Ukrainie imię to znane jest dzięki księżnej Olgi, która stała się jedną z najwybitniejszych postaci w historii Rusi Kijowskiej. W chrześcijaństwie czczona jest jako księżna równorzędna apostołom. Wśród zdrobnień tego imienia znajdują się: Oliusia, Oleczka, Olia.

Imiona męskie 23 listopada

Amfilochij

Imię Amfilochij ma starożytne greckie pochodzenie. Kojarzy się z nazwą historycznego regionu Amfilochii. W źródłach kościelnych imię to znane jest dzięki świętemu Amfilochiuszowi, biskupowi Ikoniemu, który żył w IV wieku. Był on jednym z wybitnych teologów swoich czasów i brał udział w obronie chrześcijańskiej doktryny.

Grzegorz

Imię Grzegorz pochodzi z języka greckiego od słowa grēgoros, oznaczającego „czujny”, „nieśpiący”, „uważny”. Symbolizuje ono czujność i gotowość do działania. W historii chrześcijaństwa jest wielu świętych o tym imieniu. W szczególności 23 listopada wspomina się świętego Grzegorza, biskupa Akragantii, który zasłynął swoją posługą i mądrością duchową.

Sisinij

Imię Sysinii ma starożytne greckie pochodzenie. Kojarzy się z greckim słowem Sisinnios, które w czasach starożytnych było używane jako imię własne. Dokładne znaczenie tego imienia nie ma powszechnie przyjętego wyjaśnienia. W tradycji prawosławnej 23 listopada wspomina się męczennika Sysiniusa, biskupa Kizickiego, który poniósł śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską.

Fiodor

Imię Fiodor pochodzi z języka greckiego od imienia Teodoros. Składa się z dwóch części: theos — „Bóg” i doron — „dar”. Dlatego jego znaczenie to „dar Boży” lub „obdarowany przez Boga”. Imię to ma długą historię chrześcijańską i jest rozpowszechnione w wielu krajach słowiańskich. Do popularnych form należą: Fedya, Fedorka, Teodor.

Aleksander

Imię Aleksander ma pochodzenie greckie. Pochodzi od słów alexō — „bronić” oraz anēr — „mężczyzna”, „człowiek”. Tradycyjne znaczenie imienia to „obrońca ludzi”. Stało się ono znane już w czasach starożytnych i szeroko rozpowszechniło się w różnych krajach. Wśród form zdrobnionych znajdują się: Saszek, Sasza, Oles, Aleksandryk.

Borys

Imię Borys ma pochodzenie słowiańskie. Kojarzy się ze staro-słowiańskim słowem „walka”, dlatego znaczenie imienia często tłumaczy się jako „zapaśnik” lub „ten, kto walczy o zwycięstwo”. Istnieje również wersja, że jest to skrócona forma dawnego imienia Borysław. Imię to znane jest dzięki świętemu księciu Borysowi, jednemu z pierwszych kanonizowanych świętych Rusi Kijowskiej.

Iwan

Imię Iwan pochodzi z języka starohebrajskiego. Wywodzi się od imienia Johanan i oznacza „Bóg miłosierny”, „łaska Boża”. Jest to jedno z najpopularniejszych imion męskich na Ukrainie. W tradycji chrześcijańskiej wiąże się ono z wieloma świętymi, w szczególności z Janem Chrzcicielem i apostołem Janem Teologiem. Powszechne formy to: Iwas, Iwanek, Iwanczyk.

Makar

Imię Makar ma starożytne greckie pochodzenie. Wywodzi się od słowa makarios, które oznacza „szczęśliwy”, „błogi” lub „błogosławiony”. W starożytności tak nazywano ludzi, którym życzono szczęśliwego losu i Bożej łaski. Imię to ma długą tradycję chrześcijańską. Wśród jego form występują: Makarko, Makarczyk.

Oleksij

Imię Aleksiej pochodzi z języka greckiego od słowa alexein, które oznacza „bronić”, „chronić”, „odpierać atak”. Dlatego interpretuje się je jako „obrońca” lub „ten, który chroni”. Imię to jest rozpowszechnione w wielu krajach i ma wielu świętych patronów w chrześcijaństwie. Wśród form zdrobniałych znajdują się: Lesza, Oles, Oleksyjko.

Erast

Imię Erast ma starożytne greckie pochodzenie. Wywodzi się od słowa erastos, które tłumaczy się jako „ukochany”, „pożądany” lub „ten, kogo kochają”. W tradycji chrześcijańskiej znany jest święty Erast, jeden z siedemdziesięciu apostołów, o którym wspomina się w Nowym Testamencie. Jego imię wiąże się z wczesną historią rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa.

Orest

Imię Orest pochodzi z języka starożytnej Grecji. Jest ono związane ze słowem oros, które oznacza „górę”. Dlatego imię to tradycyjnie interpretuje się jako „ten, który mieszka w górach” lub „górski”. Jest ono znane jeszcze z mitologii antycznej, gdzie Orest był synem Agamemnona. W tradycji kościelnej czci się również męczennika Oresta z Tiany, który był lekarzem.

Rodion

Imię Rodion ma pochodzenie greckie. Kojarzy się z nazwą wyspy Rodos lub greckim słowem oznaczającym „róża”. Dlatego wśród interpretacji tego imienia pojawiają się znaczenia „mieszkaniec Rodos” oraz „różany”. Imię to rozpowszechniło się w różnych krajach i ma długą historię.

Dzień anioła – co to za święto

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, którego imię dana osoba otrzymała podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej uważa się, że ten święty jest niebiańskim opiekunem danej osoby i towarzyszy jej przez całe życie.

Imieniny niekoniecznie pokrywają się z dniem urodzin. Ich datę ustala się zgodnie z kalendarzem kościelnym, kierując się pamięcią o świętym, na cześć którego nazwano daną osobę.

Jak świętować Dzień Anioła

Tradycyjnie dzień ten rozpoczyna się modlitwą. Wierni mogą udać się do kościoła, podziękować Bogu za przeżyte lata oraz poprosić swojego niebiańskiego opiekuna o wstawiennictwo i wsparcie. Jeśli ktoś ma na to ochotę, może również przystąpić do spowiedzi i komunii świętej.

Następnie jubilaci mogą spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, zaprosić bliskich na uroczystą kolację lub po prostu poświęcić ten dzień na rozmowy z drogimi osobami. Najważniejsze jest, aby pamiętać o duchowym znaczeniu tego święta.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin 23 listopada

W dniu imienin życzy się imiennikom zdrowia, szczęścia, spokoju ducha, rodzinnego ciepła i Bożego błogosławieństwa. Można również życzyć, aby niebiański opiekun zawsze chronił przed nieszczęściami, pomagał znaleźć właściwą drogę i dodawał sił w trudnych chwilach.

Życzenia nie muszą być długie. Wystarczy wypowiedzieć szczere słowa, życzyć pokoju, miłości i spełnienia marzeń. Nawet niewielki gest uwagi może sprawić, że ten dzień stanie się wyjątkowy.

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