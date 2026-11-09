9 listopada stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Andrij Melnyk wezwał Organizację, by nie rozpowszechniała niepotwierdzonych rosyjskich oświadczeń dotyczących ofiar wśród ludności cywilnej na terytorium Federacji Rosyjskiej. Podkreślił również, że nie można porównywać rosyjskich ataków na ludność cywilną z ukraińskimi atakami na obiekty wojskowe na terytorium Rosji.

„Proszę o zaprzestanie tworzenia fałszywego wrażenia, jakoby Ukraina atakowała ludność cywilną. Nie można stawiać na równi ludobójczych, celowych i systematycznych ataków Rosji przeciwko Ukrainie i jej ludności cywilnej z uzasadnionymi uderzeniami Ukrainy na cele wojskowe w Rosji, które stanowią realizację naszego nieodłącznego prawa do samoobrony” – podkreślił Melnik.

Podkreślił, że Ukraina ściśle przestrzega międzynarodowego prawa humanitarnego.

Według Melnika tylko w październiku rosyjskie wojska straciły na Ukrainie ponad 54 tys. żołnierzy zabitych i ciężko rannych.

Zauważył również, że w internecie krążą liczne nagrania przedstawiające tortury, okrutne traktowanie i upokorzenia w armii rosyjskiej, które nierzadko są filmowane i publikowane przez ich dowódców lub kolegów ze służby.

Melnik stwierdził, że armia rosyjska utraciła inicjatywę strategiczną i zdolności ofensywne, a plany przywódcy RFW Władimira Putina dotyczące dalszych podbojów pozostają iluzją.

Wskazał trzy główne kierunki działań Kremla: nasilenie ataków na ludność cywilną Ukrainy, operacje dywersyjne i wojnę psychologiczną mające na celu podzielenie społeczeństwa ukraińskiego i osłabienie stosunków z europejskimi sojusznikami, a także wykorzystywanie dyplomacji do gra na czas, podczas gdy Rosja nadal niszczy ukraińską infrastrukturę.

„Putin cynicznie wykorzystuje kartę dyplomatyczną nie po to, by położyć kres tej wojnie, a jedynie po to, by zyskać na czasie” – zauważył stały przedstawiciel.

Melnik ostro zareagował również na oświadczenia rosyjskiego przedstawiciela Wasyla Nebenziego, który wyraził szczególne zaniepokojenie sytuacją ukraińskich żołnierzy. Ukraiński dyplomata zaproponował mu, by skierował swoją „troskę humanitarną” na rosyjskich żołnierzy i ich rodziny.

Oświadczył to w poniedziałek, 9 listopada, podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego sytuacji na Ukrainie w związku z rosyjskimi ostrzałami, jak przekazuje korespondent Ukrainformu w Nowym Jorku.

Przypomnijmy, że 9 listopada Chiny na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ wyraziły poparcie dla wysiłków dyplomatycznych mających na celu zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Ponadto 9 listopada podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego rosyjskim atakom na ludność cywilną i infrastrukturę krytyczną Ukrainy stały przedstawiciel Federacji Rosyjskiej Wasilij Nebenzja wygłosił oświadczenie zawierające groźby pod adresem Europy.

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