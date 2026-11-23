58-letni strażnik graniczny Jurij Lazorenko z obwodu poltawskiego, znany pod pseudonimem „Loza”, po ciężkim zranieniu głowy przez osiem godzin pomagał kolegom utrzymać pozycje w sytuacji częściowego okrążenia na kierunku Swatów.

Mężczyzna, który przez ponad 20 lat pracował jako energetyk w „Naftogazie”, został zmobilizowany do 15. mobilnego oddziału straży granicznej w lutym 2023 roku, powstrzymywał ofensywę okupantów w pobliżu Czazowego Jaru w obwodzie donieckim, a następnie walczył w obwodzie ługańskim, gdzie w październiku 2023 roku podczas wrogiego szturmu odniósł odłamkowe rany głowy oraz uraz akustyczny.

Jak opowiada żołnierz, po trafieniu odłamkiem stracił przytomność, jednak koledzy szybko go przywrócili do świadomości, opatrzyli rany i zaciągnęli do schronu, skąd przez kolejne osiem godzin nadal odpierał ataki, aż do porannej ewakuacji. Po kilkumiesięcznym leczeniu i rehabilitacji żołnierz został przeniesiony do wołyńskiego oddziału straży granicznej, gdzie od marca 2024 roku strzeże ukraińsko-białoruskiego odcinka granicy państwowej, podczas gdy jego 30-letni syn Władysław już od ponad dziesięciu lat wykonuje zadania bojowe w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy.

Źródło: 6. Oddział Straży Granicznej na Wołyniu.

Rosyjskie dowództwo zintensyfikowało działania obronne w obwodach briańskim, kurskim i biełgorodzkim. Według danych ruchu „Atesh” wojsko RF przenosi rezerwy między kierunkami i w trybie pilnym wzmacnia pozycje w obawie przed nowymi atakami Sił Obronnych Ukrainy.

Od początku 2026 roku ukraińscy obrońcy zniszczyli 1004 rosyjskie czołgi. Tysięczny pojazd został zniszczony w tym roku.

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