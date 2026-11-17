Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowem wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki tego ataku. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

Minister transportu Dmitrij Jadrow wygłosił sprawozdanie, ale nie wspomniał o incydencie na moście krymskim. Putin również nie zapytał urzędnika o sytuację na moście. Zamiast tego pogratulował szefowi resortu z okazji Dnia Pracownika Transportu, obchodzonego 20 listopada.

Podczas wystąpienia Jadrow zapowiedział poprawę „komfortu i bezpieczeństwa przewozów kolejowych”.

Jednocześnie przewoźnik „Grand Service Express” poinformował, że cztery pociągi dotrą do Kerczy z opóźnieniami wynoszącymi od dwóch do czterech i pół godziny.

Wcześniej drony atakowały już pociągi pasażerskie. W czerwcu w wyniku uderzenia drona w pociąg podmiejski „Azowski – Kercz” zginęła jedna osoba. W październiku drony uderzyły w pociąg, którym jechali piłkarze moskiewskiego „Lokomotivu”.

Ponadto ruch pociągów był wielokrotnie opóźniany z powodu ataków dronów.

Minister poinformował również o osiągnięciach w innych problematycznych obszarach. W szczególności wspomniał o wzroście przewozów morskich.

Jednocześnie dochody wielu rosyjskich dostawców zboża spadły z powodu ataków Sił Zbrojnych Ukrainy na statki na Morzu Czarnym.

Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, odpowiadając na pytania dziennikarzy dotyczące ataku na most krymski, skierował ich do Ministerstwa Transportu. Stwierdził, że resort ten powinien udzielić dokładniejszych informacji na temat terminów prac naprawczych oraz czasu otwarcia mostu dla kierowców.

Jednak w ciągu następnych dwóch i pół godziny na kanale ministerstwa w Telegramie nie pojawiły się żadne nowe wiadomości na ten temat.

Pieskow określił również uszkodzenia mostu jako „nieznaczne”. Jednocześnie, według informacji z kanału Telegramowego Mash, jeden z dronów uszkodził łuk mostu, przez co „przechylił się on o około 15 stopni”.

O spotkaniu poinformowała służba prasowa Kremla.

W wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada na dnie kanału Kercz-Jenikal znalazło się około 6000 ton rosyjskiej stali. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Azowskim, jak twierdzi autor wiadomości, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego przez most.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do ataku na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane w tę wspólną operację.

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