Rosyjski dyktator Władimir Putin nie zamierza zrezygnować z roszczeń terytorialnych wobec czterech ukraińskich obwodów i nie zgadza się na utworzenie strefy demilitaryzowanej po zakończeniu wojny. Kreml nalega, aby Ukraina przekazała Rosji terytoria, których armia rosyjska do tej pory nie zdołała zająć.

Analitycy zwrócili uwagę na wypowiedzi Władimira Putina podczas spotkania ze specjalnym przedstawicielem prezydenta USA Stevem Witkoffem oraz byłym doradcą amerykańskiego prezydenta Jaredem Kushnerem.

Rosyjski dyktator oświadczył, że jedyną wyraźną linią demarkacyjną między Rosją a Ukrainą powinna być granica państwowa Federacji Rosyjskiej.

Moskwa bezprawnie ogłosiła obwody doniecki, ługański, zaporoski i chersoński swoimi terytoriami, mimo że wojska rosyjskie nie sprawują nad nimi pełnej kontroli.

Zdaniem ekspertów ISW stanowisko Putina wskazuje, że Kreml zgodzi się na zakończenie wojny jedynie pod warunkiem ustanowienia pełnej kontroli nad wszystkimi czterema regionami.

„Putin odmawia zaakceptowania jakiejkolwiek proponowanej strefy demilitaryzowanej w powojennej Ukrainie lub rezygnacji z żądania, by Ukraina przekazała części obwodów ługańskiego, donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego, których rosyjskie wojska nie zajęły” — zauważają analitycy.

W ISW zwrócono również uwagę na stanowisko rosyjskiego negocjatora Władimira Medyńskiego.

11 listopada oświadczył on, że Moskwa nie zgodzi się na wymianę terytoriów z Ukrainą i będzie nadal rozszerzać tzw. „strefę bezpieczeństwa” na północy obwodów sumskiego i charkowskiego.

Ponadto Putin ponownie sprzeciwił się rozmieszczeniu zagranicznych sił zbrojnych na Ukrainie w ramach przyszłych gwarancji bezpieczeństwa.

Nazwał obecność takich kontyngentów „całkowicie nie do przyjęcia” dla Rosji i zagroził, że zagraniczni żołnierze staną się legalnymi celami rosyjskich sił zbrojnych.

W Instytucie Studiów nad Wojną stwierdzono, że oświadczenia Putina i rosyjskich negocjatorów pokazują niechęć Kremla do rezygnacji z pierwotnych żądań wobec Ukrainy i Zachodu.

W szczególności Moskwa nadal nalega na przekazanie jej terytoriów czterech ukraińskich obwodów, odrzuca ideę strefy demilitaryzowanej i sprzeciwia się obecności obcych wojsk na Ukrainie.

Informacje te zawarte są w raporcie amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW), opublikowanym 12 listopada 2026 roku.

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff oświadczył, że po spotkaniu z Władimirem Putinem planuje omówić jego wyniki z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

12 listopada rosyjski dyktator Władimir Putin zaproponował zorganizowanie misji humanitarnej do Kostiantynówki w obwodzie donieckim, angażując w jej przygotowanie rzeczników praw obywatelskich Ukrainy i Rosji.

Wcześniej Witkoff i Kushner spotkali się z Putinem w Moskwie, aby omówić kwestię pokoju na Ukrainie.

Wcześniej Kreml ujawnił tematy rozmów Putina z Witkoffem i Kushnerem.

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