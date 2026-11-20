20 listopada, w dniu zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę, Władimir Putin wezwał Ukraińców do „przejścia na naszą stronę” i połączenia sił z Rosją. Jego oświadczenie padło w kontekście skutków ostrzału, który pochłonął życie co najmniej ośmiu cywilów i spowodował rany u 28 osób.

Putin wygłosił to wezwanie w wywiadzie udzielonym reżyserowi Emiru Kusturicy na potrzeby filmu Pierwszego Kanału poświęconego 80. rocznicy urodzin patriarchy Cyryla. Prezydent Rosji stwierdził, że Ukraińcy, pomimo „dzisiejszych tragedii”, powinni myśleć o przyszłości i zjednoczyć się z Rosją, aby znaleźć się „po właściwej stronie historii”.

„Przejdźcie na naszą stronę, ponieważ jest to nasza wspólna strona” – powiedział Putin.

Jego słowa padły w dniu, w którym rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak rakietowo-dronowy na Kijów i dziewięć obwodów Ukrainy. Według danych premiera Siergieja Koreckiego w wyniku ataku zginęło osiem osób, a kolejne 28 zostało rannych.

Sześć osób zginęło w Kijowie. Wśród nich – trzech pracowników „Kijówwodokanału”, którzy znaleźli się w zasięgu rosyjskiego ataku. Rosyjskie wojska zaatakowały również infrastrukturę energetyczną, uszkadzając obiekty infrastruktury krytycznej oraz budynki mieszkalne i komercyjne.

20 listopada w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zniszczono zakład cukierniczy firmy Milfey. Jak poinformowali przedstawiciele firmy, halę produkcyjną dotknęły znaczne zniszczenia podczas ostrzału.

W wyniku rosyjskiego ataku w nocy i rano 20 listopada uszkodzono ważne obiekty infrastruktury energetycznej Ukrainy. Z powodu zniszczenia sieci energetycznych elektrownie jądrowe zostały zmuszone do zmniejszenia mocy wytwarzania energii.

Rano 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obiekt energetyczny DTEK w obwodzie odeskim. W wyniku ataku tymczasowo pozbawiono zasilania 41 tysięcy rodzin w rejonach odeskim i rozdzielniańskim.

W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę transportową i przemysłową w rejonie Korosten w obwodzie żytomierskim. W wyniku ataku jedna osoba odniosła rany.

Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych opublikowała pierwsze nagrania po rosyjskich atakach na stolicę w nocy z 19 na 20 listopada. Według wstępnych danych w wyniku ataku zginęły trzy osoby, 11 zostało rannych, a jedną osobę ewakuowano.

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