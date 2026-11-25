Wieczorem 24 listopada rosyjskie wojska ponownie przeprowadziły atak na gminę Kowel. Odłamki bezzałogowego statku powietrznego z silnikiem odrzutowym spadły na parking kompleksu wypoczynkowego, w wyniku czego trzy osoby odniosły obrażenia.

Podczas ostatniego alarmu powietrznego siły obrony przeciwlotniczej wykryły w przestrzeni powietrznej obwodu trzy odrzutowe drony uderzeniowe. Według danych Wołyńskiej Administracji Obwodowej każdy z nich spadł w innym miejscu:

pierwszy dron został zestrzelony przez mobilną grupę ogniową, a jego szczątki spadły na parking kompleksu wypoczynkowego;

drugi dron spadł na terenie kolejnego przedsiębiorstwa, gdzie nie odnotowano żadnych ofiar ani rannych;

trzeciego udało się zneutralizować za pomocą środków walki radioelektronicznej; dron spadł, nie powodując żadnych zniszczeń, i nikt nie ucierpiał.

Po upadku szczątków na parkingu wybuchł pożar, a trzy osoby odniosły rany od odłamków. Poszkodowanym udzielono już pomocy medycznej, a strażacy ugaszili pożar.

Przewodniczący Obwodowej Administracji Roman Romaniuk wezwał mieszkańców Wołynia, by nie lekceważyli zasad bezpieczeństwa i pozostawali w schronach do momentu odwołania alarmu. „Zagrożenie stanowią nie tylko wrogie drony, ale także ich odłamki” – podkreślił szef obwodu.

24 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali gminę Kowel w obwodzie wołyńskim za pomocą dronów rakietowych typu Shahed. Jeden z dronów uderzył w teren przedsiębiorstwa.

W gminie Krasnopil w obwodzie sumskim 23 listopada rosyjscy żołnierze celowo zaatakowali dronem samochód przewożący chleb i artykuły spożywcze. Po ataku wybuchł pożar.

W poniedziałek, 23 listopada, w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzeniu uległa karpacka restauracja serwująca steki „Vatra”, położona w centrum Kijowa.

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