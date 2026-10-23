Rosyjskie siły zbrojne przygotowują wyspecjalizowane oddziały do prowadzenia działań bojowych pod ziemią. Tymczasem żołnierze 13. brygady Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” już teraz stawiają opór siłom rosyjskim w starych radzieckich gazociągach w pobliżu Kupianska w obwodzie charkowskim.

Według danych „The Wall Street Journal” na początku roku rosyjskie siły zbrojne zaczęły wnikać kilka mil w głąb ukraińskich pozycji, przekraczając rzekę i przemieszczając się wzdłuż gazociągów. Podziemne trasy pozwalają Rosjanom omijać odcinki frontu, które są stale obserwowane przez ukraińskie drony.

Okupanci wycinali otwory w rurach, wychodzili na powierzchnię, wysyłali drony, a następnie ponownie chowali się pod ziemią.

Początkowo ukraińskie siły zbrojne próbowały niszczyć wyjścia z rur za pomocą artylerii i uderzeń z powietrza. Jednak Rosjanie wykopywali nowe przejścia w pobliżu zniszczonych pozycji.

„To jak w grze »uderz w kreta«: trzeba być bardzo szybkim i mieć w powietrzu kilka dronów” – powiedział dziennikowi „The Wall Street Journal” rzecznik brygady, porucznik Władimir Degtiarow.

Według Abata wiosną stało się jasne, że samo niszczenie wyjść nie wystarczy, by powstrzymać przedostawanie się rosyjskich żołnierzy.

Ukraińskie siły zbrojne zaczęły wykorzystywać naziemne zestawy robotyczne do rozpoznania wewnątrz rur. Dzięki nim udało się ustalić, że Rosjanie zbudowali barykady z worków z piaskiem oraz stanowiska karabinów maszynowych.

Później okazało się, że okupanci wykopali od głównego rurociągu dodatkowe korytarze w bok i w dół. W ten sposób tworzyli duże podziemne pomieszczenia, w których żołnierze mogli przebywać miesiącami.

Aby zniszczyć takie pozycje, bojownicy z „Karty” wykorzystywali roboty z ładunkami wybuchowymi oraz zdalnie sterowane karabiny maszynowe dużego kalibru.

Według danych publikacji, w niektórych przypadkach przeciwnicy znajdowali się w odległości około czterech metrów od siebie.

„Kiedy zabijaliśmy jednego wroga, zaraz za nim był kolejny. Wewnątrz tych węzłów było bardzo dużo ludzi” – opowiedział Abat.

Średnica gazociągów wynosi około 1,2 metra, dlatego żołnierze muszą poruszać się praktycznie pojedynczo. Do odpoczynku wykorzystują bunkry urządzone w ściankach rur, a podczas walk stosują głównie ciężkie karabiny maszynowe.

Ze względu na warunki panujące wewnątrz rur żołnierze pracują w maskach przeciwgazowych. Jak twierdzą, zapach gazu i ciał poległych jest tak silny, że mundury trzeba kilkakrotnie prać w occie.

Wydanie informuje również, że brygada „Charta” schwytała ponad 30 rosyjskich żołnierzy w głównym rurociągu w pobliżu Kupianska i jego odgałęzieniach, a także zlikwidowała ponad 100 okupantów.

Według Abata Moskwa przygotowuje nowe oddziały przeznaczone specjalnie do prowadzenia działań bojowych pod ziemią.

„The Wall Street Journal” zauważa, że rozwój tej taktyki na Ukrainie obserwują dowódcy wojskowi z Polski i krajów bałtyckich. Powodem jest obecność sieci rurociągów z czasów radzieckich na terytoriach tych państw.

Ukraina była wcześniej krajem tranzytowym dla sieci, za pośrednictwem której rosyjskie surowce energetyczne dostarczano do Europy Środkowej i Zachodniej. Według danych „Ukrnafty” firma eksploatuje około 3200 km rurociągów naftowych i 3000 km gazociągów.

Jednocześnie skuteczność taktyki podziemnej zależy od konkretnych warunków. W szczególności próby rosyjskich żołnierzy przedarcia się do Czasowego Jaru przez rurociągi zakończyły się niepowodzeniem.

Mark Kansian, ekspert Centrum Badań Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS), w komentarzu dla „The Wall Street Journal” wyjaśnił powrót walk podziemnych rozwojem nowoczesnych środków rażenia.

„Walki podziemne powracają jako element wojny w odpowiedzi na broń wysokoprecyzyjną, taką jak rakiety i drony” – zauważył Kansian.

W ten sposób rurociągi z czasów radzieckich stały się jednym z obszarów działań wojennych w pobliżu Kupianska. Wojska rosyjskie wykorzystują je do ukrytego przemieszczania się, zajmowania pozycji i prób ominięcia ukraińskiej obrony, natomiast bojownicy z „Karty” stosują zrobotyzowane systemy i uzbrojenie sterowane zdalnie w celu wykrywania i niszczenia przeciwnika.

O tym pisze „The Wall Street Journal”, powołując się na zastępcę dowódcy brygady o pseudonimie Abat.

Ponadto rosyjskie siły okupacyjne posuwają się naprzód w obwodzie donieckim w pobliżu dwóch miejscowości — Raj-Oleksandrivka i Vilne.

W ciągu ostatniej doby, 22 października, na froncie doszło do 165 starć bojowych. Najwięcej ataków spośród wymienionych kierunków rosyjskie wojska przeprowadziły na kierunku Pokrowskim, gdzie odnotowano 15 szturmów.

Wcześniej Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie według stanu na 23 października.

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