Według sekretarza generalnego NATO Marka Rutte’a rosyjska armia traciła w ostatnich miesiącach co miesiąc ponad 40 tysięcy żołnierzy, którzy zginęli lub odnieśli ciężkie rany. Dla porównania przytoczył straty USA w Wietnamie: w ciągu 14 lat wojny zginęło tam około 56 tysięcy amerykańskich żołnierzy.

„Putin przegrywa na polu bitwy. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Rosja traci co miesiąc ponad 40 tys. żołnierzy – zabitych lub ciężko rannych. 40 tysięcy. Stany Zjednoczone straciły w Wietnamie 56 tysięcy w ciągu 14 lat. A tutaj – w ciągu jednego miesiąca 40 tysięcy Rosjan zginęło lub zostało ciężko rannych” – podkreślił Rutte.

Według niego wstępne dane za październik wskazują, że straty rosyjskie mogły przekroczyć 50 tys. żołnierzy w ciągu miesiąca. Jednocześnie sekretarz generalny NATO nie podał źródła tych szacunków.

Rutte stwierdził również, że Rosja zintensyfikowała kampanię działań hybrydowych przeciwko krajom europejskim. Wśród metod, które przypisał rosyjskim służbom specjalnym, znalazły się podpalenia, prowokacje z wykorzystaniem dronów oraz cyberataki.

Według sekretarza generalnego NATO Moskwa próbuje podzielić sojuszników, zdestabilizować społeczeństwa europejskie i osłabić poparcie dla Ukrainy. Zapewnił jednak, że Sojusz będzie reagował na takie działania poprzez zwiększenie pomocy dla Kijowa.

„Na każdy rosyjski atak hybrydowy wymierzony w nasze kraje odpowiadamy zwiększeniem wsparcia dla Ukrainy” – oświadczył Rutte.

Zaznaczył również, że kraje NATO zwiększają inwestycje w obronność, aby wzmocnić zdolność Sojuszu do ochrony własnego terytorium.

Przypomnijmy, że od początku listopada Rosja straciła ponad 26 tysięcy okupantów.

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Przypomnijmy, że w ukraińskiej niewoli przebywają obywatele 48 krajów, którzy walczyli po stronie Rosji – Sztab Koordynacyjny.

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