Rosyjskie wojska praktycznie przez całą dobę atakują Ukrainę za pomocą dronów bojowych. W ciągu dnia okupanci wysyłają ponad 100 dronów, a w nocy ich liczba może sięgać nawet 200.

Według niego w niektóre dni udział dronów odrzutowych wśród środków ataku powietrznego może wynosić nawet 95%.

„Drony atakują praktycznie przez całą dobę. Obserwujemy ponad 100 dronów – mniej więcej tyle w ciągu dnia – i do 200 dronów każdej nocy. Wśród nich jest wiele dronów odrzutowych” – powiedział.

Według Ignata stosunek dronów konwencjonalnych do odrzutowych zmienia się w zależności od dnia. Czasami udział dronów odrzutowych sięga 95%, a w inne dni nawet 90% stanowią klasyczne „Shahedy”. Wyjaśnił również, że wybór typu dronów zależy od tego, jak szybko Rosjanie chcą trafić w cel, od charakteru tego celu oraz od warunków pogodowych.

Ignat osobno podkreślił, że okoliczności te należy uwzględniać podczas planowania obrony przeciwlotniczej, aby właściwie rozdzielać siły i środki oraz zapewnić przechwytywanie celów powietrznych.

Informację tę przekazał na antenie telewizyjnej szef departamentu komunikacji dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ignat.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła jeden z najpotężniejszych ataków na Ukrainę, wystrzeliwując do stu rakiet — powiedział Ignat.

W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak na Krywyj Róg przy użyciu dronów rakietowych. W wyniku uderzeń znacznie uszkodzona została infrastruktura, w szczególności stacja benzynowa, a część miasta pozostała bez dostaw energii elektrycznej. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony rakietowe zaatakowały Lwów i obwód lwowski. Nad Lwowem kilkakrotnie rozległy się wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odparły atak – poinformowali szef Obwodowej Administracji Maksym Kozycki oraz burmistrz Andrij Sadowyj.

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