Rosja zaatakowała Dniepr i okolice regionu za pomocą dronów; trzy osoby zostały ranne

W nocy z 15 na 16 listopada rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały Dniepr i gminy w obwodzie. Trzy osoby odniosły rany, a uszkodzenia dotknęły domy prywatne, budynki wielorodzinne oraz obiekty infrastruktury. O skutkach ostrzałów poinformował szef administracji obwodowej w Dniepropietrowsku Aleksander Ganża.

W Dnieprze w wyniku ataku ranna została 44-letnia kobieta, która trafiła do szpitala w stanie średnio ciężkim. Uszkodzeniu uległa infrastruktura transportowa, domy prywatne i budynki wielorodzinne.

W Pawłogradzie do szpitala przewieziono 77-letniego mężczyznę w stanie średnio ciężkim. 42-letnia kobieta jest leczona ambulatoryjnie. Zniszczono placówkę edukacyjną, budynki wielokondygnacyjne oraz samochód.

W Kamieńskim ostrzelano zakład przemysłowy. W rejonie nikopolskim ostrzelano centrum rejonowe oraz gminy Pokrowska i Mirowska. Uszkodzono dom prywatny.

W gminie Lyczkowskiej w rejonie Samarowskim zniszczono infrastrukturę, wybuchł pożar. W rejonie Synielnikowskim ostrzelano Synielnikowe oraz gminę Mikołajowską. Uszkodzono infrastrukturę.

Źródło: Obwodowa Administracja Państwowa w Dniepropietrowsku (OVA)

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