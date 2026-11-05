Rosja zaatakowała Dniepr i Samar za pomocą dronów; wybuchły pożary w obiektach infrastruktury krytycznej

W nocy z 4 na 5 listopada rosyjskie wojska zaatakowały za pomocą dronów Dniepr oraz miasto Samar w obwodzie dniepropetrowskim. W wyniku ataków wybuchły pożary w sektorze prywatnym oraz w obiektach infrastruktury krytycznej. Trzy osoby odniosły rany.

Rosyjskie wojska skierowały drony na stolicę obwodu i miasto Samar. W Dnieprze zapalił się dach prywatnego domu oraz prywatne garaże. Pożary wybuchły również w obiektach infrastruktury krytycznej.

„Pożary wybuchły również w obiektach infrastruktury krytycznej. Na miejscach uderzeń działają służby ratownicze” – poinformowała służba prasowa Obwodnej Administracji.

Na opublikowanych zdjęciach z miejsc uderzeń widać znaczne zniszczenia i rozległy pożar. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych nie podała na razie dodatkowych informacji na temat skutków ataku.

W nocy Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy informowały o ruchu bezzałogowych statków powietrznych w kierunku Dniepru i regionu. Po szóstej rano takie ostrzeżenia nadal napływały.

Informację tę przekazała obwodowa administracja wojskowa w Dniepropietrowsku na kanale Telegram.

W nocy z 4 na 5 listopada rosyjska armia okupacyjna zaatakowała Kijów za pomocą dronów bojowych. W dzielnicy Hołosiejówskiej stolicy w wyniku upadku odłamków dronów wybuchł pożar.

Przypomnijmy, że około godziny 22.00 30 października w Kijowie rozległ się wybuch. Odnotowano przerwy w dostawach energii elektrycznej w kilku dzielnicach stolicy.

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