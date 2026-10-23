Rosja zaatakowała obiekty energetyczne w obwodzie żytomierskim – ponad 900 miejscowości pozostało bez prądu

W nocy z 22 na 23 października rosyjskie wojska ponownie zaatakowały infrastrukturę energetyczną i budynki mieszkalne w obwodzie żytomierskim. O godz. 07:00 ponad 900 miejscowości w regionie pozostawało bez prądu.

„Ponownie zaatakowano obiekty energetyczne i budynki mieszkalne. Uszkodzonych zostało 6 prywatnych gospodarstw domowych. Nie napłynęły informacje o ofiarach śmiertelnych ani rannych” – czytamy w komunikacie.

Po rosyjskim ataku obiekty infrastruktury krytycznej w obwodzie działają z wykorzystaniem rezerwowych źródeł zasilania. W regionie uruchomiono również punkty pomocy, w których mieszkańcy mogą uzyskać niezbędną pomoc.

Pracownicy sektora energetycznego pracują przez całą dobę, aby przywrócić dostawy energii elektrycznej do odbiorców. Jednocześnie prace utrudnia ciągłe zagrożenie kolejnymi rosyjskimi atakami.

Wszystkie odpowiednie służby nadal działają w trybie wzmożonym, aby zlikwidować skutki ataku i pomóc osobom, które tego potrzebują.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Żytomierzu, Witalij Bunečko

W piątek, 23 października 2026 r., w obwodzie kijowskim będą obowiązywały harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej. Pracownicy sektora energetycznego opublikowali harmonogram dla wszystkich grup odbiorców.

23 października w niektórych obwodach Ukrainy będą obowiązywały przymusowe ograniczenia zużycia energii elektrycznej.

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