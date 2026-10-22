Rosja zaatakowała obiekt infrastruktury w Zaporożu, wybuchł pożar

Rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obiekt infrastruktury w Zaporożu. W wyniku ataku w miejscu trafienia wybuchł pożar.

Szef obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin dodał, że po trafieniu w miejscu uderzenia wybuchł pożar.

„Wróg zaatakował Zaporoże” – zaznaczył.

Według wstępnych danych w wyniku uderzenia jedna osoba odniosła obrażenia. Semikin nie podał jeszcze informacji na temat stanu poszkodowanego ani skali zniszczeń.

Semikin poinformował również, że ruch na moście wiszącym w Zaporożu zostanie wznowiony 22 października od godz. 06:00. Codziennie od godz. 00:00 do 06:00 most będzie całkowicie zamknięty dla ruchu. W pozostałym czasie przejazd odbywa się w trybie normalnym, jednak dla samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony przejazd przez most pozostaje zabroniony.

Objazd możliwy jest przez most Preobrazhenskiego – po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Źródło: Administracja Obwodowa w Zaporożu

Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrale.

Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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