Rosja zaatakowała autobus miejski w Zaporożu za pomocą drona FPV; są ranni

W środę, 29 października, rosyjskie wojska zaatakowały autobus miejski w Zaporożu za pomocą drona FPV. Początkowo informowano o dwóch poszkodowanych, jednak później liczba rannych wzrosła do czterech osób.

„Rosjanie zaatakowali dronem typu FPV autobus miejski w Zaporożu. Według wstępnych informacji w wyniku uderzenia rannych zostało kobieta i mężczyzna” – czytamy w komunikacie.

Według danych władz obwodowych poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna.

Zgodnie z uaktualnionymi danymi Michaiła Semikina w wyniku rosyjskiego ataku na autobus miejski w Zaporożu rannych zostało cztery osoby.

Informacje na temat stanu poszkodowanych oraz innych skutków ataku są obecnie weryfikowane.

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Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.

Rano 29 października rosyjskie wojska ponownie przeprowadziły atak na Charków za pomocą drona bojowego. W wyniku ataku ranna została jedna osoba – poinformował szef obwodowej administracji wojskowej w Charkowie Oleg Sinegubow.

Wcześniej w nocy Rosja zaatakowała placówkę edukacyjną w Charkowie.

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