Rosja zaatakowała kombinat tłuszczowy w Nizhynie: zakład doznał znacznych zniszczeń

10 listopada spółka „Nizhynsky Zhyrokombinat” LLC stała się celem serii ataków rosyjskich dronów. W wyniku ataku przedsiębiorstwo poniosło znaczne straty, w szczególności uszkodzono mienie i infrastrukturę produkcyjną.

Informację tę podała administracja przedsiębiorstwa na swojej oficjalnej stronie internetowej.

„W związku ze skutkami ataku działalność produkcyjna przedsiębiorstwa została wstrzymana. Obecnie trwają działania mające na celu lokalizację i likwidację skutków ataku, dokumentowanie wyrządzonych szkód, ocenę strat oraz określenie możliwości przywrócenia uszkodzonego mienia i działalności produkcyjnej przy zachowaniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa” – podano w komunikacie NZK.

Zgodnie z tą informacją, dzięki szybkiej reakcji i podjętym środkom bezpieczeństwa udało się uniknąć ofiar śmiertelnych i rannych.

Kombinat tłuszczowy w Nizhynie podkreślił, że jest cywilnym przedsiębiorstwem przemysłowym, którego podstawową działalnością jest przetwórstwo produktów rolnych oraz produkcja oleju roślinnego i śruty, oraz podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w reagowanie na sytuację nadzwyczajną i przyczynili się do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi.

Jak informowała agencja „Interfax-Ukraina” na początku tego tygodnia, powołując się na źródło w Głównym Zarządzie Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, rosyjscy okupanci przygotowują ataki na obiekty przemysłu spożywczego. Według rozmówcy agencji Rosjanie planują atakować obiekty służące do przechowywania i przetwarzania plonów rolnych, w szczególności infrastrukturę elewatorową i magazynową, zakłady produkujące olej słonecznikowy i inne oleje roślinne, a także mleczarnie i masłarnie, zakłady mięsne, fermy drobiowe i inne przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego.

NZK działa od 1896 roku i specjalizuje się w pełnym cyklu przetwórstwa surowców oleistych: słonecznika, soi i rzepaku. W latach 2020–2024 w zakładzie przeprowadzono zakrojoną na szeroką skalę modernizację. Moc przerobowa nasion słonecznika wynosi do 1 200 ton dziennie, z perspektywą zwiększenia do 1 400 ton dziennie po zakończeniu kolejnego etapu modernizacji. Moce produkcyjne w zakresie oleju wynoszą 16 tys. ton miesięcznie, a w zakresie śruty – 13 tys. ton miesięcznie.

Według danych serwisu YouControl, w ciągu dziewięciu miesięcy bieżącego roku NJK zwiększyło przychody o 14,0% – do 7 mld 315,90 mln hrywien, a zysk netto – 4,3-krotnie, do 490,7 mln hrywien.

Rosja zaatakowała fabrykę znanego producenta leków Darnica w Kijowie.

W Rosji rakietowy atak dotknął fabrykę produkującą baterie do rakiet i dronów.

Czytaj nas na