Rosja zaatakowała centrum handlowe w Charkowie za pomocą drona rakietowego; jest jeden ranny

Rosyjskie wojska przeprowadziły atak za pomocą bezzałogowego statku powietrznego z napędem odrzutowym na dzielnicę Kijowską w Charkowie. Uderzenie odnotowano w budynku jednego z centrów handlowych, po czym na miejscu wybuchł pożar. Wiadomo o jednej osobie poszkodowanej.

Według wstępnych informacji władz miejskich rosyjskie siły zbrojne wykorzystały do ataku na miasto bezzałogowy statek powietrzny z silnikiem odrzutowym.

Następnie Ihor Terechow sprecyzował, że celem był jeden z centrów handlowych w dzielnicy Kijowskiej. W miejscu uderzenia wybuchł pożar.

„Wróg zadał uderzenie za pomocą bezzałogowego statku powietrznego z napędem odrzutowym w dzielnicy kijowskiej. Precyzujemy skutki... Według zaktualizowanych informacji uderzenie spadło na jedno z centrów handlowych. W miejscu uderzenia wybuchł pożar” – zaznaczył burmistrz.

Na miejscu działają służby specjalistyczne i ratownicze. Nadal ustalane są informacje dotyczące skali zniszczeń i możliwych skutków ataku.

Szef obwodowej administracji wojskowej w Charkowie Oleg Sinegubow również potwierdził, że rosyjski dron uderzył w centrum handlowe, i poinformował o jednej osobie rannej.

„Odnotowano wrogi atak dronem na dzielnicę Kijowską... Według wstępnych informacji dron uderzył w centrum handlowe. W wyniku tego ataku w dzielnicy Kijowskiej jedna osoba odniosła obrażenia. Lekarze udzielają wszelkiej niezbędnej pomocy” — poinformował Sinegubow.

Lekarze udzielają poszkodowanemu niezbędnej pomocy. Informacje dotyczące stanu zdrowia tej osoby oraz innych możliwych skutków rosyjskiego ataku są obecnie weryfikowane.

Informację tę przekazali burmistrz Charkowa Ihor Terechow oraz szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Oleg Sinegubow.

W nocy z 29 na 30 października rosyjskie wojska zaatakowały zakład przemysłowy w rejonie Kremenczuka w obwodzie poltawskim. Informacje na temat skutków wrogiego ataku są obecnie weryfikowane. Dane dotyczące skali zniszczeń i ewentualnych ofiar nie zostały jeszcze podane do wiadomości publicznej.

W obwodzie poltawskim rosyjski dron zaatakował teren zakładu.

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