Rosja zaatakowała trolejbus w Zaporożu: trzy kobiety odniosły obrażenia

29 października rosyjskie wojska zaatakowały miejski trolejbus w Zaporożu za pomocą drona FPV. W wyniku uderzenia ranne zostały trzy kobiety.

W stanie krytycznym znajduje się 56-letnia kobieta. Dwie inne pasażerki w wieku 71 i 66 lat odniosły lekkie rany od odłamków w nogach.

Informacje dotyczące skutków ataku są obecnie weryfikowane.

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Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Zaporożu

W wyniku rosyjskich ataków na wieś Bilenkije w rejonie zaporoskim zginął 49-letni mężczyzna, a trzech innych mężczyzn odniosło rany. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.

W Dnieprze po rosyjskim ataku wybuchł pożar w zakładzie przemysłowym.

Okupanci zaatakowali cywilne przedsiębiorstwo w obwodzie rówieńskim, jest jedna ofiara śmiertelna.

Charków, Zaporoże, Winnica i Połtawa — atakom padły sklepy „Epicentrum”.

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