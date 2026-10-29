Rosja zaatakowała trolejbus w Zaporożu: trzy kobiety odniosły obrażenia
29 października rosyjskie wojska zaatakowały miejski trolejbus w Zaporożu za pomocą drona FPV. W wyniku uderzenia ranne zostały trzy kobiety.
W stanie krytycznym znajduje się 56-letnia kobieta. Dwie inne pasażerki w wieku 71 i 66 lat odniosły lekkie rany od odłamków w nogach.
Informacje dotyczące skutków ataku są obecnie weryfikowane.
Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Zaporożu
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