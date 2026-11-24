W nocy z 23 na 24 listopada rosyjskie wojska wystrzeliły w kierunku Ukrainy 96 dronów, z których dwie trzecie stanowiły drony odrzutowe. Siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły lub unieszkodliwiły 73 wrogie drony.

W nocy z 23 na 24 listopada Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 96 dronów, z których dwie trzecie stanowiły drony odrzutowe. Zestrzelono lub unieszkodliwiono 73 z nich, w tym 70% dronów odrzutowych.

Według danych Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy w nocy z 23 na 24 listopada (od godz. 18:00 23 listopada) przeciwnik zaatakował:

96 dronów uderzeniowych typu Shahed (z czego 64 to drony odrzutowe), Gerber oraz dronów imitujących typu „Parodia”;

z kierunków: Orel, Briańsk, Primorsko-Achtaarsk – RF, TOT Donieck, TOT AR Krym – Gwardijskie.

Atak powietrzny został odparty przez lotnictwo, wojska rakietowe przeciwlotnicze, oddziały walki elektronicznej oraz systemy bezzałogowe, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

„Według wstępnych danych, stan na godz. 08:00, obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 73 wrogie bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed (z czego 45 to modele odrzutowe), Gerber oraz drony innych typów” – poinformowały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

Odnotowano trafienia środków powietrznego ataku wroga w 13 lokalizacjach, a także upadek zestrzelonych dronów (odłamki) w 2 lokalizacjach.

Atak trwa, w przestrzeni powietrznej znajduje się kilka wrogich bezzałogowych statków powietrznych – ostrzegły Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby, 23 listopada, ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1848 żołnierzy Rosji. Nowe dane dotyczące strat wroga opublikowano na dzień 24 listopada 2026 roku.

Na froncie odnotowano 123 starcia, a najgorętsza sytuacja panowała na kierunku Kostiantynówskim.

W ciągu doby na froncie doszło do 149 starć, a najostrzejsze walki toczyły się na dwóch kierunkach.

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