W nocy z 16 na 17 listopada rosyjskie siły zbrojne użyły rakiet balistycznych i skrzydłowych, kierowanych rakiet lotniczych oraz 306 dronów bojowych. Siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły lub unieszkodliwiły 211 celów powietrznych, a trafienia odnotowano w 44 lokalizacjach.

Według danych Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy atak rozpoczął się o godz. 18:00 16 listopada. Wojska rosyjskie wystrzeliły pociski balistyczne typu „Iskander-M”, „Cyrkon” i S-400, pociski manewrujące „Iskander-K”, a także kierowane pociski lotnicze X-59/X-69.

Ponadto przeciwnik wykorzystał 306 dronów bojowych, w tym 92 odrzutowe. Do ataku wykorzystano drony Shahed, „Gerbera”, S8000 „Banderol”/„Dan-T”, a także drony-imitatory „Parodia”.

Atak powietrzny został odparty przez ukraińskie siły powietrzne, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, oddziały walki radioelektronicznej i systemów bezzałogowych, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych.

O godz. 12:00 potwierdzono zniszczenie lub unieszkodliwienie 211 celów powietrznych: trzech kierowanych pocisków lotniczych X-59/X-69, trzech pocisków „Banderol”/„Dan-T” oraz 205 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów, w tym 48 odrzutowców typu Shahed.

Informacje dotyczące pocisków skrzydłowych oraz kolejnych 60 bezzałogowych statków powietrznych typu uderzeniowego są obecnie weryfikowane. Łącznie odnotowano trafienia środków ataku powietrznego w 44 lokalizacjach. W momencie opublikowania raportu atak nadal trwał.

Źródło: Siły Powietrzne

W nocy z 16 na 17 listopada rosyjskie wojska zaatakowały sześć dzielnic obwodu dniepropetrowskiego. Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał. W wyniku ostrzałów uszkodzeniu uległy przedsiębiorstwa, infrastruktura transportowa i inna, a także domy prywatne i budynki wielorodzinne.

W Kijowie skutki rosyjskich ataków z 17 listopada odnotowano w czterech dzielnicach: Gołosiejowskiej, Desniańskiej, Dnieprowskiej i Obolonskiej. W wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura krytyczna, wybuchły pożary, a w niektórych dzielnicach odnotowano przerwy w dostawach wody i ciepła.

Ponadto w ciągu doby 16 listopada rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały Dniepr i obwód dniepropetrowski za pomocą dronów i rakiet. W wyniku ostrzałów uszkodzeniu uległy przedsiębiorstwa, infrastruktura transportowa i inna, budynki mieszkalne oraz samochody.

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